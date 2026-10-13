Đà Nẵng chốt thời hạn hoàn thành dứt điểm các công trình 'cầu chờ đường dẫn'

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương và đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục kết nối để sớm đưa công trình “cầu chờ đường dẫn” vào khai thác, sử dụng.

Cầu Quảng Đà (phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng) đã khánh thành một năm nay nhưng vẫn chưa có đường dẫn lên cầu, do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN

Cụ thể, theo Công văn số 10229/UBND-SXD ngày 8/10/2026, hiện có 13 công trình cầu đã xây xong nhưng vẫn chờ đường dẫn, thuộc danh mục UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo; trong đó, có 2 công trình là cầu Văn Ly và cầu Tân Bình cơ bản đáp ứng tiến độ hoàn thành trong năm 2026; 4 công trình gồm cầu Tây An 1, cầu Tây An 2, cầu Nghĩa Tự và cầu Tây Giang cơ bản đáp ứng tiến độ thông xe trong năm 2026. Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số công trình vẫn còn vướng mắc, cần tập trung xử lý để bảo đảm tiến độ triển khai.

Vì vậy, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn, nhà thầu lập lại tiến độ thi công; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình theo thời gian yêu cầu. Trong đó, cầu Văn Ly phải hoàn thành, thông xe kỹ thuật trước ngày 31/12/2026; cầu Tây An 1 và cầu Tây An 2 hoàn thành trước ngày 31/12/2026; cầu Tây Giang hoàn thành trước ngày 29/3/2027.

Đối với cầu Tam Tiến, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tam Xuân khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm 2 trường hợp chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2026, đây là lần gia hạn cuối cùng. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo nhiệm vụ được giao, đề xuất biện pháp khắc phục và báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý.

Tại cầu Tam Hòa, thuộc dự án đường trục chính Tam Hòa nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp UBND xã Tam Anh và các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm 74 hồ sơ còn lại trên đoạn nối từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Chí Công, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.

Đối với cầu Nghĩa Tự, các đơn vị liên quan phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng phía Tây cầu để bố trí cho các hộ dân; khẩn trương di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Tại cầu Quảng Đà, UBND thành phố Đà Nẵng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và UBND phường Điện Bàn Bắc tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với đất ở trước ngày 31/12/2026. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố phải đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường dẫn từ cầu Quảng Đà đến đường ĐH12, bảo đảm thông tuyến trước ngày 31/12/2026.

Với cầu Trà Đình, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố phối hợp UBND các xã Xuân Phú, Duy Nghĩa và các đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/12/2026. Đối với các cầu Ly Ly, Chợ Đụn và cầu vượt đường sắt, các đơn vị liên quan phải hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31/12/2026.