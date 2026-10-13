Đà Nẵng chốt hạn bàn giao mặt bằng tại loạt cầu thiếu đường dẫn

UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc hoàn thiện đường dẫn các công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa có đường dẫn kết nối.

Cầu Tây An 1, cầu Tây An 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Theo UBND TP Đà Nẵng, trong số 13 công trình cầu đang thi công xây dựng trong danh mục theo dõi, chỉ đạo của UBND thành phố có hai công trình là cầu Văn Ly, cầu Tân Bình cơ bản đáp ứng tiến độ yêu cầu, hoàn thành trong năm 2026; cầu Tây An 1, cầu Tây An 2, cầu Nghĩa Tự, cầu Tây Giang cơ bản đáp ứng tiến độ thông xe trong năm 2026; còn lại các cây cầu khác còn vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB.

UBND TP Đà Nẵng giao các chủ đầu tư phối hợp các cơ quan chức năng liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tồn tại về mặt bằng còn lại.

Khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công lập lại tiến độ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc huy động nguồn lực của nhà thầu, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm thi công hoàn thành công trình, đưa vào khai thác sử dụng đúng theo thời gian yêu cầu.

Đặc biệt chú ý các công trình dự kiến hoàn thành, thông xe trong năm 2026 như cầu Văn Ly, cầu Tây Giang, cầu Tây An 1 và Tây An 2, cầu Nghĩa Tự, cầu Tân Bình.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, UBND các xã, phường, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ cần tập trung hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ giải quyết dứt điểm các trường hợp vướng mắc còn lại, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đảm bảo với tiến độ thi công xây dựng.

Cụ thể, tại cầu Văn Ly, cần di dời các đường dây điện trung thế, hạ thế, chiếu sáng bàn giao mặt bằng đảm bảo với tiến độ thi công xây dựng.

Cầu Tam Hòa thuộc dự án Đường trục chính Tam Hòa nối từ QL1A đến đường Võ Chí Công và ĐT.613B còn vướng 74 hồ sơ, phải hoàn thành GPMB trước ngày 31/10/2026. UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh đây là thời hạn cuối cùng.

Đối với cầu Tam Tiến, đến nay vẫn còn hai trường hợp chưa nhận tiền, bàn giao mặt bằng; UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tam Xuân nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với trường hợp chây ỳ, không chấp hành; hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 20/10/2026 (đây là lần gia hạn cuối cùng), báo cáo kết quả về UBND thành phố để theo dõi.

Tại các dự án cầu Ly Ly, Chợ Đụn, cầu vượt đường sắt, cầu Quảng Đà, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng trước 31/12/2026. Riêng cầu Trà Đình cần hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 30/12/2026.