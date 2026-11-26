Ngày 26/11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã thống nhất phương án triển khai tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027.

Theo đó, lãnh đạo thành phố đồng ý cho phép sử dụng mặt bằng và triển khai phương án tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027 tại khu vực vỉa hè các tuyến đường xung quanh Cung Thể thao Tiên Sơn (phía tiếp giáp Cung Thể thao Tiên Sơn), thuộc địa bàn phường Hòa Cường. Phương án tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi năm 2027 do Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng xây dựng.

Đà Nẵng chốt địa điểm tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 tại khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hoà Cường). Ảnh: Thanh Hải

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, quản lý hoạt động Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027; đồng thời thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng quy định.

Việc tổ chức chợ hoa phải bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Đơn vị tổ chức chịu trách nhiệm về công tác thu, chi đúng quy định, không đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách thành phố.

UBND phường Hòa Cường được giao chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kịp thời tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè tràn lan trên các tuyến đường lân cận khu vực Chợ hoa Tết để bày bán hoa, cây cảnh, hàng rong..., gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Việc bố trí địa điểm tổ chức Chợ hoa Tết Đinh Mùi 2027 tại khu vực Cung thể thao Tiên Sơn được kỳ vọng tạo thêm không gian mua bán hoa, cây cảnh, đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm và trang trí nhà cửa của người dân thành phố trong dịp Tết cổ truyền.