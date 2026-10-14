Đà Nẵng: Chống lãng phí từ khơi thông nguồn lực đất đai

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới đã xác định rõ 1 trong 7 giải pháp trọng tâm là hoàn thiện thể chế, pháp luật kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi, bảo đảm nghiêm minh, rõ trách nhiệm. Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu rà soát, bổ sung, điều chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, tạo môi trường chính trị, pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ phát triển.

Đặt quyết tâm cao vào công cuộc chống lãng phí, coi đây là nhiệm vụ song hành cùng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, TP. Đà Nẵng đã và đang trở thành "điểm sáng" trong việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, khơi thông dòng chảy nguồn lực đất đai và tài sản công phục vụ phát triển kinh tế.

Hàng loạt dự án đất đai tại TP. Đà Nẵng gỡ được "nút thắt", khơi thông, giải phóng nguồn lực hàng trăm nghìn tỷ đồng.

Gỡ “nút thắt” đất đai để khơi dòng động lực tăng trưởng

Đầu tháng 10/2026, dự án Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City) (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) chính thức tái khởi động sau nhiều năm đứng yên vì vướng mắc pháp lý. Đây là dự án tiêu biểu tại TP. Đà Nẵng được tháo gỡ vướng mắc theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý khó khăn đối với các dự án, đất đai liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

Theo đại diện Tập đoàn Trung Nam (Chủ đầu tư dự án), thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã chủ động, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các vướng mắc. Sau khi tái khởi động dự án sẽ tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng, góp phần hoàn thiện không gian đô thị phía Tây Bắc Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương.

Ông Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, thành phố đã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 353 dự án, cơ sở nhà, đất, góp phần khơi thông nguồn lực, phòng ngừa lãng phí, nâng tổng số dự án đã được tháo gỡ lên 1.986/2.035 dự án, cơ sở nhà đất, đạt 97,6%. Theo báo cáo của Thuế TP. Đà Nẵng, đến nay, thành phố đã thu về ngân sách nhà nước 1.471/2.208 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp tương tự để thu 583 tỷ đồng.

Dự án Golden Hills mới được tái khởi động, đây là một trong những dự án lớn tại TP. Đà Nẵng được tháo gỡ khó khăn vướng mắc pháp lý.

Quyết liệt xử lý tài sản tồn đọng, tối ưu hóa nguồn lực xã hội

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thông tin, số lượng các dự án đất đai tồn đọng phải tháo gỡ pháp lý của Đà Nẵng là lớn nhất cả nước, nhưng tỷ lệ thành phố đã tháo gỡ cũng cao nhất cả nước. Hàng trăm dự án đã được tháo gỡ, các công trình trước đây nằm im bất động nhiều năm nay đã được tái khôi phục.

“Đây là nguồn lực rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trước mắt cũng như lâu dài và cải thiện điều kiện cảnh quan đô thị. Chúng tôi đang quyết tâm không chỉ với nhóm dự án này mà còn tiếp tục rà soát, triển khai các giải pháp để thúc đẩy các dự án, công trình khởi động, tái khởi động trở lại, góp phần tích cực vào công tác chống lãng phí”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng với cử tri các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải, Sơn Trà ngày 12/10 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng trong 9 tháng đầu năm 2026 đã đồng lòng đưa kinh tế thành phố tăng trưởng hai con số.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian tới, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho thành phố phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế. Song song với đó, TP. Đà Nẵng phải chủ động hơn nữa trong việc nhận diện các điểm nghẽn, đề xuất cơ chế, cách làm mới, nhất là đối với đất đai, tài sản công và các dự án tồn đọng để xử lý đúng quy định, không để vướng mắc kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Khi tháo gỡ được toàn bộ các dự án tồn đọng, vướng mắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TP. Đà Nẵng sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

“TP. Đà Nẵng đã làm tương đối tốt, nhưng hiện vẫn còn các dự án tồn đọng. Đây là nguồn lực rất lớn, là những khoản đầu tư rất quan trọng. Nếu được khơi thông, tốc độ tăng trưởng của Đà Nẵng sẽ còn cao hơn. Chúng ta có cơ chế và phương án rồi thì phải quyết liệt, làm nhanh hơn, kịp thời hơn để xử lý dứt điểm”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý.

9 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã tháo gỡ vướng mắc cho 353 dự án đất đai, đưa tổng số dự án khó khăn, vướng mắc về pháp lý đã được giải quyết, xử lý lên 1.986/2.035 dự án (đạt 97,6%), góp phần khơi thông nguồn lực, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế đạt 10,31%. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục quyết liệt khơi thông các nguồn lực đất đai và tài sản công tồn đọng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.