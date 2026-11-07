Đà Nẵng cho xe tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên Quốc lộ 14D đến hết năm 2026

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Theo thông báo mới nhất, thành phố Đà Nẵng thống nhất cho các xe tải từ 4 trục trở lên (chủ yếu là xe chở quặng qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về QL.14D) lưu thông bình thường trên Quốc lộ 14D đến ngày 31/12/2026.

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có báo cáo phối hợp khảo sát, kiểm tra song phương trên thực địa với Đoàn công tác liên ngành tỉnh Sekong, Lào về nội dung phân luồng bảo đảm giao thông và quản lý tải trọng khi thi công nâng cấp mở rộng tuyến Quốc lộ 14D.

Đồng thời ngày 28/10, Đoàn công tác tỉnh SeKong, Lào cũng đã đến Thành phố Đà Nẵng khảo sát, kiểm tra và làm việc về nội dung phân luồng bảo đảm giao thông và quản lý tải trọng khi thi công Quốc lộ 14D.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất cho các xe tải từ 4 trục trở lên (chủ yếu là xe chở quặng qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang về QL.14D) lưu thông bình thường trên tuyến Quốc lộ 14D đến ngày 31/12/2026.

Nguyên nhân phía tỉnh Sekong, Lào cho biết hiện còn khoảng 400.000 tấn quặng cần vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký kết với đối tác nước thứ ba.

Các hợp đồng này có quy định cụ thể về tiến độ và thời hạn giao hàng, trường hợp khối lượng vận chuyển không đảm bảo thời hạn hợp đồng, các doanh nghiệp phía Lào sẽ bị phạt hợp đồng, dẫn đến thiệt hại về kinh tế bên phía Lào.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, việc xem xét tạo điều kiện cho phía Lào tiếp tục vận chuyển hàng hóa trong giai đoạn này còn thể hiện tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và sự quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh SeKong.

Vì vậy, Đoàn công tác 2 bên nhận thấy việc tiếp tục tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đến hết ngày 31/12/2026 là cần thiết. Việc tổ chức vận chuyển phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Bắt đầu từ 1/1/2027 tất cả các xe đầu kéo lưu thông trên Quốc lộ 14D bảo đảm tổng trọng tải không vượt quá 42 tấn/xe (bao gồm xe và hàng hóa). Như vậy, đối với xe chở quặng, hàng hoá (từ 5 trục trở lên) phải giảm đi 10 tấn/xe so với trước đây thì mới được lưu thông trên Quốc lộ 14D.

Phía tỉnh Sekong, Lào thống nhất phương án này và có kế hoạch điều chỉnh để thực hiện đúng theo cam kết giữa 2 bên nhằm giúp thuận lợi trong việc thi công Quốc lộ 14D.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng thông báo chính thức, đăng tải rộng rãi trên các phương tiện thông tin, trước thời điểm áp dụng, hoàn thành trước ngày 7/11/2026; theo dõi tình hình thực tế sau thời điểm 1/1/2027 và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, kịp thời điều chỉnh nếu phát sinh vướng mắc.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tập trung thi công bảo đảm yêu cầu tiến độ, chất lượng và đảm bảo giao thông, đặc biệt là các đoạn đường tránh, đoạn chỉnh tuyến, vị trí đào sâu, đắp cao, nổ mìn phá đá để người và phương tiện lưu thông an toàn; chỉ đạo nhà thầu bảo đảm giao thông tại các đoạn thi công, hướng dẫn, cảnh báo, thông báo lịch nổ mìn, đóng đường tạm thời theo quy định để bảo đảm an toàn.

Công an thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kiểm soát tải trọng, tuần tra, điều tiết giao thông trên tuyến; bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra xe từ 1/1/2027 và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phối hợp xử lý ùn tắc.

Sở Ngoại vụ thông báo nội dung được Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất đến Ủy ban chính quyền tỉnh Sekong; làm đầu mối liên lạc, tổ chức làm việc, trao đổi tiếp theo khi phát sinh khó khăn, vướng mắc; báo cáo các cơ quan trung ương liên quan.

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thông báo, niêm yết, tuyên truyền tại cửa khẩu cho chủ phương tiện, doanh nghiệp, lái xe; phối hợp phía Đắc Tà Ọọc về kiểm tra tải trọng tại khu vực cửa khẩu; theo dõi lưu lượng xe, hàng hóa, tổng hợp báo cáo các vướng mắc có liên quan trong tổ chức thực hiện./.