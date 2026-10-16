Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn quỹ nhà đất dôi dư để chống lãng phí

Đà Nẵng thông báo cho thuê ngắn hạn nhiều cơ sở dôi dư, tránh lãng phí. (Ảnh: ĐX)

Theo đó, thực hiện Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc tập trung rà soát, quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất sau sắp xếp, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng thông báo cho thuê ngắn hạn các cơ sở nhà, đất do trung tâm quản lý.

Việc đưa quỹ nhà, đất dôi dư vào khai thác ngắn hạn nhằm giải quyết triệt để tình trạng tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai. Đồng thời, chính sách này tạo khung pháp lý minh bạch, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận mặt bằng sạch để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng quy định.

Thông tin về từng cơ sở nhà, đất gồm vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn thuê, giá khởi điểm và thời gian tiếp nhận, mở hồ sơ được công bố công khai theo Thông báo số 443/TB-TTPTQĐ ngày 15/10/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.

Thông tin các cơ sở nhà đất cho thuê ngắn hạn tại Đà Nẵng theo thông báo mới nhất. (Ảnh: ĐX)

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, quy trình cho thuê được triển khai nghiêm ngặt, bảo đảm tính công khai, bình đẳng, minh bạch và đúng pháp luật.

Việc khai thác ngắn hạn được thiết kế chặt chẽ, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể cũng như phương án quản lý, sử dụng dài hạn của các cơ sở nhà, đất này.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu quan tâm, tìm hiểu danh mục, đăng ký tham gia thuê theo hướng dẫn tại mã QR, hoặc truy cập chuyên trang Cho thuê ngắn hạn của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng để theo dõi thông tin liên quan việc cho thuê ngắn hạn; xem thông tin chi tiết đối với từng cơ sở nhà, đất và gửi đề xuất mục đích sử dụng tại địa chỉ: https://ttptqd.danang.gov.vn/cho-thue-ngan-han.