Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn hàng trăm cơ sở nhà, đất, nhiều vị trí đắc địa

Theo thông tin ngày 16.10 từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng, các cơ sở nhà, đất được đưa ra cho thuê nhằm phục vụ nhiều mục đích như giáo dục, y tế, thể dục thể thao, thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, kho bãi, bãi đỗ xe, ươm cây giống, trồng hoa và cây cảnh. Riêng mục đích thương mại, dịch vụ không bao gồm kinh doanh lưu trú và để ở.

Đáng chú ý, trong danh mục có khu đất tại số 270 Trần Phú, phường Hải Châu, thuộc trụ sở UBND quận Hải Châu cũ, với diện tích đất 5.015m² và diện tích nhà 5.782m². Giá khởi điểm cho thuê hơn 1,8 triệu đồng/m² đất/năm.

Nhà đất tại số 270 Trần Phú, phường Hải Châu thuộc trụ sở UBND quận Hải Châu cũ có diện tích 5.015m², diện tích nhà 5.782m². Giá khởi điểm cho thuê hơn 1,8 triệu đồng/m² đất/năm

Tại phường Ngũ Hành Sơn, khu đất số 135 Minh Mạng có diện tích 2.571m², giá khởi điểm hơn 863.000 đồng/m² đất/năm. Trong khi đó, khu đất vườn ươm tạm số 7 tại Tiên Sơn, thuộc khu vực phường Mỹ An cũ, có diện tích 14.521m², giá khởi điểm hơn 1,16 triệu đồng/m² đất/năm. Các vị trí này được định hướng sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ.

Danh mục cho thuê cũng có nhiều cơ sở giáo dục. Cơ sở 2 của Trường Mẫu giáo Cẩm Hà tại phường Hội An Tây có diện tích đất 536m², diện tích nhà 164m², giá khởi điểm gần 65.000 đồng/m² đất/năm, được định hướng sử dụng làm cơ sở giáo dục hoặc y tế.

Tại phường An Thắng, cơ sở 2 của Trường MGCL Điện An, thuộc khối phố Câu Nhi Tây, có diện tích đất 1.596m², diện tích nhà 370m². Giá khởi điểm cho thuê là 34.788 đồng/m² đất/năm.

Bên cạnh các trụ sở và cơ sở giáo dục, danh mục còn có nhiều khu đất quy mô lớn như Trung tâm Huấn luyện kỹ năng và sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu niên Quảng Nam, diện tích 43.425m²; Trung tâm Giống nông lâm nghiệp Tam An, diện tích 41.140m²; vườn ươm Hòa Ninh giai đoạn III, diện tích hơn 40.000m²; Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 cũ, diện tích 37.667m².

Về điều kiện tham gia, tổ chức đăng ký thuê phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Cá nhân tham gia phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Các trường hợp không được đăng ký gồm tổ chức, cá nhân đang nợ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê nhà, đất của Nhà nước; đang trong thời gian bị từ chối tiếp nhận hồ sơ do bỏ cọc hoặc vi phạm hợp đồng; chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.