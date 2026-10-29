Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 4 khu đất công tại xã Bà Nà và xã Hòa Tiến
Sáng 29/10, Chi nhánh khu vực 4 - Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức mở và xét duyệt hồ sơ cho thuê quỹ đất ngắn hạn các cơ sở nhà, đất trên địa bàn thành phố, đợt 4 tháng 9/2026.
Tổng cộng có 9 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thuê 17 khu/thửa đất thuộc xã Hòa Tiến và xã Bà Nà.
Các khu/thửa đất cho thuê đợt này phục vụ nhiều mục đích gồm: giáo dục, y tế, thể dục thể thao; thương mại, dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh; cửa hàng giới thiệu, trưng bày, mua bán sản phẩm…); sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; công trình giao thông (kho bãi, bãi đỗ xe ô tô, nhà để xe ô tô, chăm sóc xe…); đất nông nghiệp khác (ươm tạo cây giống, con giống, trồng hoa, cây cảnh). Thời hạn thuê 60 tháng.
Kết quả, có 4 hồ sơ trúng xét duyệt các vị trí đất tại: Trường Tiểu học Hòa Khương (diện tích 1.920m2, xã Hòa Tiến); Vườn ươm Hòa Ninh, giai đoạn 3 (diện tích 40.045m2, xã Bà Nà); Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Hòa Nhơn - Phú Hòa (diện tích 65m2, xã Bà Nà); Thuế cơ sở 3 - thôn Phú Hòa (diện tích 303,3m2, xã Bà Nà).
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-cho-thue-ngan-han-4-khu-dat-cong-tai-xa-ba-na-va-xa-hoa-tien-3356799.html