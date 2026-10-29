Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 4 khu đất công tại xã Bà Nà và xã Hòa Tiến

Đại diện các cơ quan chức năng mở thùng niêm phong hồ sơ sáng 29/10. Ảnh: KHÁNH LINH

Tổng cộng có 9 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thuê 17 khu/thửa đất thuộc xã Hòa Tiến và xã Bà Nà.

Các khu/thửa đất cho thuê đợt này phục vụ nhiều mục đích gồm: giáo dục, y tế, thể dục thể thao; thương mại, dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát, sinh vật cảnh; cửa hàng giới thiệu, trưng bày, mua bán sản phẩm…); sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; công trình giao thông (kho bãi, bãi đỗ xe ô tô, nhà để xe ô tô, chăm sóc xe…); đất nông nghiệp khác (ươm tạo cây giống, con giống, trồng hoa, cây cảnh). Thời hạn thuê 60 tháng.

Kết quả, có 4 hồ sơ trúng xét duyệt các vị trí đất tại: Trường Tiểu học Hòa Khương (diện tích 1.920m2, xã Hòa Tiến); Vườn ươm Hòa Ninh, giai đoạn 3 (diện tích 40.045m2, xã Bà Nà); Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Hòa Nhơn - Phú Hòa (diện tích 65m2, xã Bà Nà); Thuế cơ sở 3 - thôn Phú Hòa (diện tích 303,3m2, xã Bà Nà).