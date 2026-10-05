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Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 3 cơ sở nhà, đất công sản

Sáng 5/10, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố kết quả duyệt hồ sơ thuê đất ngắn hạn đợt 1. Theo đó, có 3 trong số 4 cơ sở nhà, đất công sản trên địa bàn thành phố được duyệt cho thuê trong đợt này.

Báo Đà Nẵng
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Kiểm đếm hồ sơ thuê đối với 4 cơ sở nhà, đất đợt 1. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Kiểm đếm hồ sơ thuê đối với 4 cơ sở nhà, đất đợt 1. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo Thông báo số 391/TB-TTPTQĐ ngày 23/9/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, có 4 cơ sở nhà, đất công sản được cho thuê nằm trên địa bàn các phường: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hòa Xuân. Đơn vị đã tiếp nhận 11 hồ sơ đăng ký thuê.

Theo kết quả xét duyệt, có 3 tổ chức, cá nhân đưa ra mức giá thuê đất cao nhất được chọn lựa và ký hợp đồng thuê 3 cơ sở nhà, đất (thương mại, dịch vụ) với thời hạn 60 tháng, tổng giá thuê là hơn 4,6 triệu đồng/m2/năm, cao hơn mức giá khởi điểm là hơn 1,6 triệu đồng/m2/năm.

Cơ sở nhà, đất số 10 Lý Thường Kiệt (phường Hải Châu). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cơ sở nhà, đất số 10 Lý Thường Kiệt (phường Hải Châu). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các khu nhà, đất cho thuê gồm: cơ sở số 10 Lý Thường Kiệt (phường Hải Châu), khu đất số 35 Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải) và Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ (phường Ngũ Hành Sơn).

ĐẮC MẠNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-cho-thue-ngan-han-3-co-so-nha-dat-cong-san-3354187.html