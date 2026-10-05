Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 3 cơ sở nhà, đất công sản

Kiểm đếm hồ sơ thuê đối với 4 cơ sở nhà, đất đợt 1. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo Thông báo số 391/TB-TTPTQĐ ngày 23/9/2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất, có 4 cơ sở nhà, đất công sản được cho thuê nằm trên địa bàn các phường: Hải Châu, An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hòa Xuân. Đơn vị đã tiếp nhận 11 hồ sơ đăng ký thuê.

Theo kết quả xét duyệt, có 3 tổ chức, cá nhân đưa ra mức giá thuê đất cao nhất được chọn lựa và ký hợp đồng thuê 3 cơ sở nhà, đất (thương mại, dịch vụ) với thời hạn 60 tháng, tổng giá thuê là hơn 4,6 triệu đồng/m2/năm, cao hơn mức giá khởi điểm là hơn 1,6 triệu đồng/m2/năm.

Cơ sở nhà, đất số 10 Lý Thường Kiệt (phường Hải Châu). Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các khu nhà, đất cho thuê gồm: cơ sở số 10 Lý Thường Kiệt (phường Hải Châu), khu đất số 35 Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải) và Bệnh viện Phục hồi chức năng cũ (phường Ngũ Hành Sơn).