Thực hiện thủ tục mở hồ sơ đấu giá theo quy định tại buổi mở và xét duyệt hồ sơ. Ảnh: QUỐC TUẤN

Điểm trường Xuyên Đông (thôn Xuyên Đông) có diện tích 1.064m², thời hạn cho thuê 60 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, đơn giá khởi điểm 40.706 đồng/m²/năm. Qua xét duyệt 2 hồ sơ đăng ký, ông Văn Thành Nhân (xã Nam Phước) trúng đấu giá và được thuê với đơn giá đề xuất 70.000 đồng/m²/năm.

Trụ sở làm việc Hội Người mù huyện Duy Xuyên (cũ) có diện tích đất 270m², diện tích nhà 70,65m², thời hạn cho thuê 10 năm kể từ ngày ký hợp đồng. Hội Người mù - Khuyết tật xã Nam Phước là đơn vị duy nhất nộp hồ sơ hợp lệ, thuộc đối tượng ưu tiên và được lựa chọn thuê cơ sở này.

Hai cơ sở nhà, đất được cho thuê nhằm mục đích làm trụ sở, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, kho hàng, trưng bày sản phẩm hoặc triển khai hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường; phạm vi sử dụng không bao gồm mục đích lưu trú và để ở.