Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn 10 khu đất tại Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ và Hòa Xuân

Đại diện đơn vị trúng đấu giá ký biên bản thuê đất. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đợt này, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 23 hồ sơ đăng ký thuê đối với các khu đất đất thương mại, dịch vụ (kinh doanh ăn uống, giải khát…); đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao; đất công trình giao thông tại địa bàn các phường: Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Xuân và Cẩm Lệ.

Kết quả, có 5 tổ chức, cá nhân đưa ra mức giá thuê đất cao nhất được chọn lựa và ký hợp đồng thuê 5 lô đất với thời hạn 60 tháng. Số tiền trúng đấu giá thuê đất là hơn 38,8 triệu đồng/m2/năm, cao hơn mức giá khởi điểm là hơn 35 triệu đồng/m2/năm.

Các khu đất trúng đấu giá gồm: khu đất ký hiệu A2-1 thuộc khu vực Cồn Dầu; khu đất ký hiệu A2-3 thuộc khu dân cư Phong Bắc; khu đất tại khu dân cư nam sân bay; khu đất góc Hùng Vương - Yên Bái và khu đất ngã ba Xuân Diệu - Xuân Tâm - Nguyễn Tất Thành.