Đà Nẵng cho thuê hơn 24,7 ha đất làm Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đại Thắng)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4857/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thuê 247.522 m² (hơn 24,7 ha) đất tại xã Bà Nà để thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn.

Trong tổng diện tích được thuê, đất công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 157.811 m²; đất xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung là 89.711 m². Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm. Việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Theo quyết định, dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nên được miễn tiền thuê đất đối với diện tích 157.811 m² đất sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thời gian miễn kéo dài trong thời gian xây dựng cơ bản đến ngày 31/3/2028 và 11 năm tiếp theo, từ ngày 01/4/2028 - 31/3/2039.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp. Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; giấy chứng nhận được trao cho doanh nghiệp sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định tiền thuê đất, phí và lệ phí phải nộp, đồng thời hướng dẫn thực hiện các khoản được trừ vào tiền thuê đất nếu có.

UBND xã Bà Nà được giao theo dõi, kiểm tra việc triển khai dự án, bảo đảm xây dựng đúng quy hoạch, tiến độ và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. Địa phương cũng phải thường xuyên giám sát việc sử dụng đất, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng nếu phát hiện doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích, vị trí, diện tích hoặc không đáp ứng điều kiện được miễn tiền thuê đất để xử lý, truy thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của hồ sơ; bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án, sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp các khoản tiền thuê đất, phí, lệ phí phát sinh theo quy định; nộp tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa đối với diện tích 46.419 m².

Ngoài ra, doanh nghiệp phải hoàn trả vào ngân sách nhà nước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tương ứng với diện tích được miễn tiền thuê đất. Trước khi hết thời hạn miễn tiền thuê đất 6 tháng, doanh nghiệp cần liên hệ cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thủ tục xác định và nộp tiền thuê đất.

Trong quá trình thực hiện dự án, nếu phát hiện khoáng sản thuộc nhóm I, II, III hoặc IV, doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động tại khu vực phát hiện, bảo vệ nguyên trạng và báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Chỉ sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, doanh nghiệp mới được tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan tại khu vực này.