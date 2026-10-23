Đà Nẵng: Cho thuê gần 25 ha đất thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Theo quyết định, mục đích sử dụng là đất cụm công nghiệp, trong đó có hơn 15,7 ha đất công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và gần 9 ha đất xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung.

Việc cho thuê đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Tổng mức đầu tư khoảng 285 tỷ đồng.

Khu vực triển khai Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, xã Bà Nà. Ảnh: Google Map.

Dự án thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư nên trong thời gian xây dựng cơ bản từ nay đến ngày 31/3/2028 và 11 năm sau thời gian xây dựng cơ bản (từ ngày 1/4/2028 đến 31/3/2039) được miễn tiền thuê đất.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường xác định mốc giới và bàn giao đất, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trao cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Thành phố cũng giao UBND xã Bà Nà kiểm tra theo dõi việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch, đúng tiến độ; kiểm tra, giám sát ngành nghề hoạt động trong dự án đảm bảo đúng dự án đầu tư và quy định pháp luật.