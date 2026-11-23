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UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5302/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị Thanh Hà (giai đoạn 2, 3, 4), phường Hội An Tây. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital.

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích 47 ha, trong đó khoảng 26,34 ha được phép tiếp tục thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất. Qua rà soát, UBND TP Đà Nẵng xác định dự án đáp ứng điều kiện tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, đồng thời thuộc diện được tháo gỡ theo các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội.

Dự án Khu đô thị Thanh Hà trước đây thuộc phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam. Chủ trương đầu tư giai đoạn 2, 3, 4 được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận tại Công văn số 5269/UBND-KTN ngày 18/9/2018. Sau đó, dự án được điều chỉnh tiến độ vào các năm 2019 và 2022, đồng thời được điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 19/6/2025.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Royal Capital hoàn thành các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục liên quan. Doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai dự án theo đúng nội dung chủ trương đầu tư được chấp thuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và tổ chức xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và cơ quan liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Các sở, ngành và UBND phường Hội An Tây có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền, đồng thời kiểm tra, theo dõi quá trình triển khai dự án.