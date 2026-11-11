Đà Nẵng cho phép tiếp tục giao đất tại dự án Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc

Ảnh minh họa. (Ảnh: danang.gov.vn)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5139/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1), phường Bàn Thạch. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc.

Theo quyết định, qua rà soát, dự án đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/5/2026 của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Trên cơ sở đó, thành phố thống nhất cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

Khu đô thị kiểu mẫu Tây Bắc (giai đoạn 1) có tổng diện tích 469.854,1 m². Trong đó, diện tích đất được phép tiếp tục giao, cho thuê khoảng 98.832,65 m². Việc xem xét cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án được thực hiện trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, dự án đã trải qua nhiều lần điều chỉnh chủ trương đầu tư. Các quyết định điều chỉnh lần thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) ban hành vào các năm 2021, 2024 và 2025. Dự án cũng nằm trong danh mục các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do UBND TP Đà Nẵng công bố tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 21/5/2026.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại Bất động sản Tây Bắc thực hiện đầy đủ các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra đối với dự án; tiếp tục hoàn thiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục liên quan; triển khai dự án theo đúng chủ trương đầu tư đã được chấp thuận, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu cung cấp.

Đối với các cơ quan chức năng, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, thực hiện các kiến nghị tại kết luận kiểm tra, thanh tra; hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đất đai, môi trường và tổ chức xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. UBND phường Bàn Thạch có trách nhiệm phối hợp quản lý, giám sát quá trình triển khai dự án.

UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, quyết định cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất là cơ sở để các cơ quan nhà nước và nhà đầu tư tiếp tục thực hiện những thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan; không thay thế quyết định giao đất, cho thuê đất chính thức cũng như các thủ tục chuyên ngành theo quy định hiện hành.