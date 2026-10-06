Đà Nẵng: Chiên Đàn giữ nhịp phát triển, đẩy mạnh chuyển đổi số

Xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng) từng bước ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030.

Sau 9 tháng năm 2026, xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng ghi nhận những chuyển biến trên nhiều mặt, từ sản xuất, đầu tư hạ tầng đến cải cách hành chính và an sinh xã hội. Trong bối cảnh tổ chức bộ máy và địa giới được sắp xếp, địa phương đang từng bước ổn định hoạt động quản lý, đồng thời tạo nền tảng cho định hướng phát triển trong những năm tới.

Một trong những điểm đáng chú ý là hoạt động sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, trong khi các chương trình phát triển nông thôn, kinh tế vườn, kinh tế trang trại và OCOP được triển khai theo hướng gắn sản xuất với nâng cao giá trị sản phẩm. Công tác thủy lợi, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, bảo vệ rừng và chủ động ứng phó thiên tai cũng được chú trọng, nhằm giảm rủi ro cho sản xuất và đời sống người dân.

Cùng với nông nghiệp, khu vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ đang được tạo thêm dư địa phát triển. Chiên Đàn tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến mặt bằng, thủ tục đầu tư và hạ tầng tại các cụm công nghiệp. Một số dự án, công trình tiếp nhận từ giai đoạn trước được rà soát để tiếp tục triển khai, trong khi các khu vực sản xuất từng bước được chỉnh trang, xử lý những vấn đề về môi trường và hạ tầng.

Địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng và phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao giá trị sản phẩm OCOP.

Hạ tầng cũng là một trong những trọng tâm của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Xã đang triển khai quy hoạch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời phối hợp thực hiện các phần việc liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, trong đó có quy hoạch và chuẩn bị các khu tái định cư. Nhiều công trình được tiếp nhận sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính đang được rà soát, xử lý những vướng mắc về hồ sơ, quyết toán và nguồn vốn để tiếp tục đưa vào khai thác.

Ở lĩnh vực xã hội, chất lượng các dịch vụ thiết yếu tiếp tục được duy trì. Các trường học được củng cố về cơ sở vật chất và tổ chức, trong đó 3 trường trên địa bàn duy trì chuẩn quốc gia. Công tác chăm lo người có công, hộ nghèo và các nhóm yếu thế được thực hiện thường xuyên. Đáng chú ý, địa phương đã đề xuất hỗ trợ xử lý 49 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có nhà của người có công và hộ nghèo, cận nghèo. Đây là một trong những phần việc trực tiếp tác động đến đời sống người dân.

Một chuyển biến rõ nét khác nằm ở cách thức phục vụ người dân. Trong 9 tháng, hệ thống hành chính đã tiếp nhận và xử lý 5.496 hồ sơ, trong đó 5.491 hồ sơ được giải quyết đúng hoặc trước hạn, tương ứng 99,91%. Hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết tiếp tục được duy trì, cho thấy quá trình chuyển dịch hoạt động hành chính lên môi trường số đang diễn ra khá rõ tại địa phương.

Cùng với đó, Chiên Đàn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng phục vụ chính quyền số, cập nhật dữ liệu dùng chung và chuyên ngành, nâng cấp trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh IP và hội nghị trực tuyến. Địa phương cũng chú trọng phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.

Dù vậy, quá trình phát triển vẫn còn những điểm cần tháo gỡ. Một số kiến nghị, đơn thư giải quyết chưa đạt tiến độ mong muốn; kỹ năng số của một bộ phận người dân còn hạn chế, trong khi hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng chưa đồng đều. Việc nâng chất lượng phục vụ hành chính, tăng tính chủ động của đội ngũ cán bộ và xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, đầu tư cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn trong những tháng cuối năm.

Trong chặng cuối năm, địa phương tập trung hoàn thành những phần việc còn dang dở, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phát triển sản xuất, đồng thời tiếp tục nâng hiệu quả các chương trình phát triển nông thôn. Chuyển đổi số cũng được xác định là một hướng ưu tiên, từ hoàn thiện dữ liệu đến nâng kỹ năng sử dụng công nghệ cho cán bộ và người dân. Những nhiệm vụ này được kỳ vọng giúp Chiên Đàn củng cố nền tảng quản trị, cải thiện chất lượng phục vụ và tạo thêm động lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.