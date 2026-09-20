Đà Nẵng: Chiên Đàn bứt phá kinh tế nông thôn nhờ chương trình OCOP

UBND xã Chiên Đàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển nông thôn và Chương trình OCOP nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho các chủ thể trên địa bàn.

Tọa lạc tại vùng cửa ngõ phía Nam thành phố Đà Nẵng, xã Chiên Đàn sở hữu nền tảng vững chắc cùng diện tích tự nhiên hơn 48 km2 để bứt phá trong phát triển nông nghiệp sinh thái. Nhằm tạo xung lực mới cho kinh tế địa phương, UBND xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến sâu rộng các cơ chính sách hỗ trợ phát triển nông thôn và Chương trình OCOP năm 2026. Đây được coi là bước đi thiết thực giúp các chủ thể sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt các quy định ưu đãi, từ đó chủ động đầu tư mở rộng quy mô.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo địa phương đã hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký, hồ sơ thủ tục và các điều kiện để thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ ngân sách thành phố. Các nhóm nội dung trọng tâm bao gồm đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, đầu tư dây chuyền chế biến, bảo quản sau thu hoạch và xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước. Việc tháo gỡ các vướng mắc về mặt pháp lý và hỗ trợ nguồn lực đầu tư ban đầu sẽ tạo đòn bẩy quan trọng giúp các cơ sở tự tin chuyển đổi mô hình, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn phát biểu chỉ đạo và định hướng phát triển nông nghiệp, OCOP tại hội nghị.

Nhìn lại giai đoạn 2021–2025, chương trình OCOP tại Chiên Đàn đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực cả về chất lẫn lượng. Nhờ sự chủ động của người dân cùng sự đồng hành từ chính quyền, nhiều nông sản đặc trưng như trà sâm Ngọc Linh, nấm lim xanh hay các mặt hàng thực phẩm chế biến đã dần khẳng định vị thế. Các cơ sở không chỉ chú trọng đến quy trình quản lý chất lượng tiên tiến mà còn đầu tư chỉn chu cho thiết kế bao bì, tem truy xuất nguồn gốc và kiểm định an toàn thực phẩm, giúp tăng trưởng lợi nhuận từ 15–20%.

Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại là giải pháp trọng tâm giúp nâng tầm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP địa phương.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2026–2030, địa phương phấn đấu nâng tổng số sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên lên tối thiểu 10 sản phẩm, trong đó hướng tới các phân hạng 4 sao và 5 sao cao cấp hơn. Định hướng chiến lược là phát triển các vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP và Organic gắn với quy trình chế biến khép kín. Việc kết hợp hài hòa giữa tri thức bản địa và tiêu chuẩn sản xuất hiện đại sẽ là nền tảng cốt lõi để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương.

Sự ghi nhận về chất lượng và chuẩn hóa tiêu chuẩn là cơ sở vững chắc giúp nông sản địa phương khẳng định thương hiệu và vươn xa.

Bên cạnh chuẩn hóa sản xuất, công tác xúc tiến thương mại và chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy đột phá. Xã Chiên Đàn đặt mục tiêu hỗ trợ 70% chủ thể OCOP làm chủ kỹ năng tiếp thị số, bán hàng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội và đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử lớn. Song song với đó, địa phương cũng lên kế hoạch xây dựng các điểm bán hàng OCOP chuyên biệt, phấn đấu đạt doanh số hơn 3,2 tỷ đồng vào năm 2030 và từng bước đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường quốc tế.