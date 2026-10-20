Đà Nẵng chia sẻ giải pháp đô thị thích ứng thiên tai tại Hội nghị APCS 15 ở Nhật Bản

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề ngày 20/10 trong khuôn khổ Hội nghị APCS 15. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Từ ngày 19 đến 21/10, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng làm trưởng đoàn tham dự APCS 15. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại vụ và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Kêu gọi hợp tác vì đô thị bền vững

Hội nghị APCS 15 có chủ đề “Hợp tác và đồng kiến tạo: Các sáng kiến vì đô thị bền vững”.

Phát biểu tại phiên thảo luận chuyên đề “Đồng kiến tạo đô thị an toàn và chống chịu thiên tai qua các giải pháp hạ tầng và phi hạ tầng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đã giới thiệu cách tiếp cận của Đà Nẵng: kết nối tự nhiên, hạ tầng, dữ liệu và cộng đồng thành một hệ thống, chuyển từ chống thiên tai sang thích ứng và phục hồi.

Trưởng đoàn các địa phương dự Hội nghị APCS 15. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Theo lãnh đạo thành phố, sau khi hợp nhất đơn vị hành chính năm 2025, Đà Nẵng có diện tích khoảng 11.870km², dân số hơn 3,2 triệu người, trải dài từ dãy Trường Sơn đến Biển Đông. Phần lớn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nay thuộc một chính quyền, vì vậy thành phố lựa chọn cách tiếp cận “một thành phố - một lưu vực”.

Trên nền tảng đó, Đà Nẵng triển khai ba nhóm giải pháp. Trước hết là dành không gian cho nước ngay từ quy hoạch. Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, đang trình Chính phủ phê duyệt, xác định không gian nước trước rồi mới bố trí đất phát triển; hạn chế đô thị hóa tại nơi ngập sâu trên 1,5m; bảo vệ nghiêm ngặt hành lang thoát lũ và vùng trữ lũ.

Thứ hai là kết hợp ba lớp hạ tầng: hạ tầng xám, ưu tiên các hồ điều tiết, tuyến cống, kênh trong quy hoạch cao độ nền và thoát nước vừa được điều chỉnh; hạ tầng xanh - xanh lam theo mô hình đô thị bọt biển; hạ tầng số với dữ liệu không gian, cảnh báo ngập úng, triều cường theo thời gian thực.

Thứ ba là các giải pháp phi công trình: vận hành liên hồ chứa thượng nguồn gắn với cảnh báo sớm cho hạ du; thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” ở từng xã, phường; đưa người dân tham gia ngay từ khâu quy hoạch với tư cách đối tác cùng thiết kế, cùng thực hiện.

Quang cảnh buổi tiếp xã giao giữa Thị trưởng thành phố Fukuoka Takashima Soichiro và đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Khẳng định không chính quyền nào tự mình xây dựng được khả năng chống chịu, Phó Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đà Nẵng hợp tác với các thành phố và tổ chức quốc tế về dữ liệu, bản đồ rủi ro và cảnh báo sớm cho lưu vực Vu Gia - Thu Bồn; đô thị bọt biển, hạ tầng xanh - xanh lam; tài chính khí hậu và thích ứng dựa vào cộng đồng.

Thành phố đã chuẩn bị danh mục dự án cụ thể và mong nhận được hỗ trợ kỹ thuật về mô hình thủy lực, vận hành liên hồ điều tiết. Đà Nẵng sẵn sàng thí điểm, đánh giá và chia sẻ giải pháp với mạng lưới APCS.

“Đô thị an toàn không nhất thiết là đô thị có nhiều công trình nhất, mà là đô thị phát triển đúng nơi, dành không gian cho nước, dùng công nghệ để dự báo rủi ro và huy động cộng đồng cùng thích ứng, phục hồi”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Nhiều hoạt động kết nối bên lề

Trước đó, ngày 19/10, Thị trưởng thành phố Fukuoka Takashima Soichiro có buổi tiếp xã giao đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. Là thành phố lớn nhất vùng Kyushu, có lịch sử lâu đời trong giao thương với châu Á và giữ vai trò cửa ngõ kết nối Nhật Bản với khu vực, Fukuoka là nơi khởi xướng APCS từ năm 1994.

Đến tháng 8/2024, mạng lưới APCS có 34 thành phố thành viên thuộc 15 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quang cảnh cuộc gặp song phương giữa Thị trưởng thành phố Gwangyang Park Sung-hyeon và đoàn công tác thành phố Đà Nẵng. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Chúc mừng Fukuoka đăng cai Hội nghị APCS 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng đánh giá cao vai trò của Fukuoka trong việc khởi xướng và duy trì diễn đàn. Đồng thời khẳng định Đà Nẵng sẽ tích cực tham gia, đóng góp thiết thực vào các chương trình, sáng kiến của diễn đàn.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ mong muốn hai thành phố Đà Nẵng và Fukuoka tăng cường hợp tác trong quy hoạch, phát triển đô thị bền vững; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là trong phát triển đô thị bền vững và đổi mới sáng tạo.

Cũng bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng có cuộc gặp song phương với Thị trưởng thành phố Gwangyang (Hàn Quốc) Park Sung-hyeon; làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương.

Gwangyang là đô thị cảng công nghiệp, nơi đặt nhà máy luyện thép Gwangyang của tập đoàn POSCO. Quan hệ hữu nghị giữa Gwangyang và tỉnh Quảng Nam (trước đây) được thiết lập từ năm 2017; ngày 7/8/2026, UBND thành phố Đà Nẵng và chính quyền thành phố Gwangyang đã ký kết lại Thỏa thuận hợp tác hữu nghị để kế thừa mối quan hệ này.

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng làm việc với Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương. Ảnh: ĐOÀN CÔNG TÁC

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng mong muốn thu hút nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt từ Gwangyang. Thị trưởng Park Sung-hyeon quan tâm tìm kiếm cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Gwangyang, nhất là trong lĩnh vực xây dựng nhà máy tái chế pin xe điện để thu hồi các kim loại quý hiếm như lithium, coban, niken, mangan. Hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi đoàn và thúc đẩy kết nối doanh nghiệp.

Ngày 21/10, đoàn sẽ tham gia chương trình khảo sát thực địa tại cơ sở xử lý rác, cơ sở xử lý nước thải và trung tâm tái chế chất thải Seibu (tỉnh Fukuoka) do ban tổ chức Hội nghị APCS 15 bố trí.