Đà Nẵng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12 vào ngày 2/12

Trong đó, Đà Nẵng thuộc nhóm 13 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả vào ngày làm việc thứ hai (tức thứ Tư, ngày 2/12/2026). Cùng thời điểm này còn có Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Trước một ngày, 21 tỉnh, thành phố còn lại thực hiện chi trả qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng, thứ Ba, ngày 1/12/2026, gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Hiện thành phố Đà Nẵng có hơn 104 nghìn người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.