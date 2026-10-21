Đà Nẵng chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân vào ngày 3/11

Theo đó, có 21 tỉnh, thành phố chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng (ngày 2/11, thứ Hai) gồm các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang. 13 tỉnh, thành phố chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng (ngày 3/11, thứ Ba) gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Việc tổ chức chi trả theo hai đợt nhằm tạo điều kiện để cơ quan BHXH rà soát, đối chiếu dữ liệu, phối hợp với các ngân hàng và đơn vị liên quan, bảo đảm quá trình chuyển tiền an toàn, thông suốt. Người hưởng có thể sử dụng số tiền sau khi khoản chi trả được ghi có vào tài khoản theo quy định của ngân hàng.

Hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân là một trong những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội. Hình thức này giúp người hưởng chủ động quản lý, sử dụng tiền, hạn chế việc đi lại, chờ đợi tại các điểm chi trả, nhất là đối với người cao tuổi, người có sức khỏe yếu hoặc sinh sống xa trung tâm.