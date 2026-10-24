Đà Nẵng chi hơn 9.000 tỷ đồng thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp

Người dân làm thủ tục giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội tại cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. Ảnh: DUY AN

Ngày 24/10, đại diện Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm tối đa quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Tính riêng tháng 9/2026, tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 1.051 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng chi trả đạt hơn 9.012 tỷ đồng, tăng hơn 519 tỷ đồng (tương ứng 6,1%) so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội đạt hơn 8.495 tỷ đồng (tăng 5,7%); chi trợ cấp thất nghiệp hơn 516 tỷ đồng (tăng 13,3%). Riêng chi từ quỹ hưu trí, tử tuất đạt hơn 6.932 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, việc chi trả các chế độ bảo hiểm qua tài khoản ngân hàng tiếp tục được mở rộng. Tính đến hết tháng 9, toàn thành phố có 86.332 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân, đạt 82,5%.

Đối với chế độ bảo hiểm xã hội một lần, mai táng phí và tử tuất, có 20.734 người nhận qua tài khoản (đạt 99,7%). Đặc biệt, 100% người hưởng trợ cấp thất nghiệp (34.714 người) đã được chi trả qua tài khoản cá nhân.

Bên cạnh đó, việc chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe qua tài khoản người lao động đã được triển khai tại 9.220 đơn vị, đạt 99,9%.

Cùng với công tác chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tiếp tục được đẩy mạnh nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Riêng trong tháng 9/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho hơn 675.000 lượt người với tổng kinh phí hơn 556 tỷ đồng, giảm 8,19% so với tháng trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, toàn thành phố ghi nhận hơn 5,68 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng 4,84% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi phí thanh toán đạt hơn 4.945 tỷ đồng, tăng hơn 453 tỷ đồng (tương ứng 10,08%).

Trong đó, chi phí khám chữa bệnh ngoại trú chiếm hơn 1.580 tỷ đồng (tăng 15,28%); chi phí điều trị nội trú hơn 3.365 tỷ đồng (tăng 7,8%).

Đến hết tháng 9, tỷ lệ sử dụng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của Đà Nẵng đạt 83,66%, thấp hơn mức bình quân toàn quốc (85,52%).

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, từ ngày 1/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố phân cấp toàn bộ việc ký kết hợp đồng, giám định, thanh toán và quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các phòng khám tư nhân cho Bảo hiểm xã hội cơ sở.

Song song đó, đơn vị tăng cường hướng dẫn các cơ sở y tế cập nhật và truyền dữ liệu khám chữa bệnh lên Hệ thống giám định bảo hiểm xã hội. Trong tháng 9, tỷ lệ gửi dữ liệu đúng ngày đã đạt 93,49%.

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp với cơ quan bưu điện và các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm nguồn kinh phí chi trả, thanh toán đúng quy định; đồng thời đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý chặt chẽ, an toàn quỹ bảo hiểm.