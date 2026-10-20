Đà Nẵng chi hơn 518 tỷ đồng cải tạo đường kết nối cảng Liên Chiểu và khu thương mại tự do

Dự án được triển khai tại phường Hải Vân, có chiều dài tuyến khoảng 2,27km, điểm đầu tại vị trí cuối đường Nguyễn Phước Chu hiện trạng, điểm cuối khớp nối vào nút giao đường tránh Nam Hải Vân.

Tuyến đường được đầu tư theo cấp đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 60km/h, mở rộng lên 6 làn xe với nền đường rộng 30m với diện tích sử dụng đất khoảng 8,9ha.

Đà Nẵng chi hơn 518 tỷ đồng cải tạo đường đường Nguyễn Phước Chu - Tạ Quang Bửu nối đường tránh Nam Hải Vân, với tổng mức đầu tư hơn 518 tỷ đồng.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 518,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó chi phí đền bù, GPMB hơn 311 tỷ đồng và chi phí xây dựng hơn 173 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư, được thực hiện từ năm 2026 - 2029.

Các hạng mục đầu tư còn bao gồm cải tạo nút giao, mở rộng đường ngang đường sắt, hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Khối lượng đất dư thừa sau khi tận dụng đắp lại cho công trình sẽ được điều phối phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân, đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Dự án nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông thành phố, nâng cao năng lực thông hành, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tăng cường kết nối cảng Liên Chiểu với hệ thống đường bộ quốc gia, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu chức năng thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng, qua đó rút ngắn hành trình, nâng cao hiệu quả vận chuyển hàng hóa.