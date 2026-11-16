Đà Nẵng chi hơn 492 tỷ đồng đầu tư đồng bộ hạ tầng xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn hướng đến phát triển bền vững

Đầu tư đồng bộ hạ tầng xử lý chất thải rắn

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn phía Đông hộc rác số 6 tại bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh, với tổng mức đầu tư hơn 492 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 9,14 ha, được định hướng đầu tư các hạng mục hạ tầng phục vụ tiếp nhận và xử lý chất thải rắn, trong đó có khu chôn lấp chất thải rắn không nguy hại và khu chôn lấp chất thải rắn nguy hại.

Đáng chú ý, dự án dành nguồn lực đầu tư hệ thống thu gom nước rỉ rác, nước thải và mương thu nước rỉ rác trên toàn bộ khu vực chôn lấp. Trạm xử lý nước rỉ rác giai đoạn 3 cũng được xây dựng với công suất 500 m³/ngày đêm.

Đà Nẵng đầu tư hơn 492 tỷ đồng xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn.

Bên cạnh đó, các hạng mục kỹ thuật khác sẽ được triển khai đồng bộ, gồm hệ thống thu gom, thoát nước mưa; rãnh tiêu ngầm; hệ thống thu gom và thoát khí rác tại khu chôn lấp cùng các công trình phục vụ vận hành và hạng mục phụ trợ.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm, hướng đến phát triển bền vững

Việc đầu tư khu xử lý chất thải rắn phía Đông hộc rác số 6 là một trong những bước bổ sung hạ tầng xử lý chất thải tại bãi rác Khánh Sơn – khu vực có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý chất thải rắn của TP. Đà Nẵng.

Trong hoạt động chôn lấp chất thải, nước rỉ rác và khí phát sinh là những yếu tố có nguy cơ gây tác động đến môi trường đất, nước và không khí nếu không được thu gom, xử lý phù hợp. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ các hệ thống thu gom, thoát nước, xử lý nước rỉ rác và khí rác có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát nguy cơ ô nhiễm, hạn chế tác động đến khu vực xung quanh.

Với tổng mức đầu tư hơn 492 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng xử lý chất thải, nâng cao năng lực quản lý môi trường đô thị và đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung các hạng mục xử lý và kiểm soát môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, góp phần hướng đến mục tiêu quản lý chất thải rắn theo hướng đồng bộ, an toàn và bền vững.