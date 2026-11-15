Đà Nẵng chi hơn 19,4 tỷ đồng xây cầu mới trên tuyến ĐT.615

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UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5231/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương nhiệm vụ xây dựng cầu, nâng cấp đường dẫn đầu cầu tại Km44+940, tuyến ĐT.615 (xã Việt An), giao Sở Xây dựng tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Qua đánh giá hiện trạng, cầu Km44+940 hiện nay là cầu dầm bản bê tông cốt thép, gồm 2 nhịp, mỗi nhịp dài 8 m, mặt cầu rộng 4 m. Do chịu ảnh hưởng của nước dâng từ sông Tiên, công trình thường xuyên bị ngập sâu trong mùa mưa lũ. Mực nước ngập trung bình hằng năm tại khu vực khoảng 3,1 m, có thời điểm lên tới 4,9 m, ghi nhận vào năm 2017.

Tình trạng ngập sâu khiến việc lưu thông qua cầu gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ách tắc và chia cắt các khu dân cư. Đặc biệt, khi xảy ra thiên tai, việc đi lại và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại khu vực cũng bị ảnh hưởng.

Để xử lý điểm nghẽn này, phương án được phê duyệt là xây dựng cầu mới thay thế cầu cũ, kết hợp nâng cấp, mở rộng đường dẫn ở hai đầu cầu. Công trình được đầu tư theo quy mô vĩnh cửu, có tổng chiều dài khoảng 250 m, trong đó phần cầu dài khoảng 24 m.

Cầu mới có khổ rộng 9 m, gồm 8 m phần xe chạy và hai gờ lan can, mỗi bên rộng 0,5 m; tải trọng thiết kế HL93. Đối với đường dẫn hai đầu cầu, nền đường rộng 7,5 m, mặt đường và lề gia cố rộng 6,5 m, sử dụng kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện nhiệm vụ là 19,446 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn sự nghiệp. UBND TP giao Sở Xây dựng cân đối, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 đã được giao để triển khai các công việc theo quy định; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán chi thường xuyên năm 2027.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phạm vi đầu tư, khảo sát cụ thể vị trí xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng và các công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan. Việc chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ phải bảo đảm tính khả thi, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần xóa bỏ vị trí cầu thường xuyên bị ngập sâu trên tuyến ĐT.615, tạo điều kiện lưu thông an toàn, thuận lợi hơn cho người dân, đồng thời hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.