Đà Nẵng chi hơn 1.967 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (bên trái) phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VINH ANH

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường.

Theo báo cáo của Công an thành phố (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 thành phố), trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố tập trung quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong 447 nhiệm vụ được Trung ương và thành phố giao (gồm 141 nhiệm vụ thường xuyên), đến nay đã hoàn thành 283 nhiệm vụ, 23 nhiệm vụ đang thực hiện, không có nhiệm vụ quá hạn.

Thành phố đã phê duyệt các đề án thí điểm được Chính phủ giao gồm: Thí điểm Sàn giao dịch dữ liệu gắn với hình thành Trung tâm tài chính quốc tế; Thí điểm Bản sao số (Digital Twin) và Blockchain thành phố.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VINH ANH

Đà Nẵng là địa phương tiên phong triển khai dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp Starlink. Đến tháng 11, thành phố đã hoàn thành xóa 100% vùng lõm sóng tại các thôn, cụm dân cư và 9/9 điểm trường học vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, thành phố thử nghiệm thành công phương tiện bay không người lái (UAV) phục vụ giao hàng.

Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị dữ liệu thành phố và Danh mục dữ liệu mở với 3.000 bộ dữ liệu kèm đặc tả API công khai cho doanh nghiệp, trường, viện khai thác. Đến nay, tỷ lệ thửa đất Nhóm 1 ("đúng, đủ, sạch, sống") tại 33 xã, phường có cơ sở dữ liệu đạt 85,4% (952.117/1.115.188 thửa).

Ngoài ra, 100% hồ sơ công việc tại các sở, ngành trọng điểm được xử lý trên môi trường điện tử. Thành phố hoàn thành tích hợp Cổng đăng nhập một lần (SSO) qua VNeID; triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số; tái cấu trúc 12 thủ tục hành chính tần suất cao và rà soát 1.906 thủ tục hành chính của bộ, ngành để cắt giảm thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu…

Đà Nẵng hoàn thành xóa vùng lõm sóng. TRONG ẢNH: Công nhân kéo cáp thi công để xóa lõm sóng viễn thông tại các xã phía tây thành phố. Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ

Tính đến ngày 12/11, tổng nguồn vốn bố trí chi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của thành phố đạt hơn 1.967 tỷ đồng, chiếm 3,58% tổng chi ngân sách địa phương (vượt mục tiêu tối thiểu 3% theo Nghị quyết số 57-NQ/TW). Đến nay đã giải ngân hơn 1.309 tỷ đồng (đạt 66,6%).

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, đặc biệt là trong chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý thời gian từ nay đến cuối năm 2026 không còn nhiều, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ dang dở.

Trọng tâm là giải ngân đầu tư công lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai và hoàn thành các gói thầu hạ tầng còn tồn đọng.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cấp có thẩm quyền các chỉ tiêu cụ thể; đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 57-NQ/TW vào hệ thống theo dõi của Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Đặc biệt, nghiêm túc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ và chất lượng phục vụ người dân, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, sớm tham mưu ban hành thông báo kết luận chính thức; đồng thời phát huy vai trò cơ quan thường trực theo dõi sát sao, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương.