Đà Nẵng: Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Báo cáo viên hướng dẫn trực tiếp các em học sinh những tình huống khi tham gia giao thông. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên của Chi đội đã phổ biến những kiến thức cơ bản, thiết thực và phù hợp lứa tuổi học sinh tiểu học về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; hướng dẫn các em nhận biết hệ thống biển báo giao thông thường gặp, cách đi bộ an toàn, sang đường đúng quy định, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô-tô, xe gắn máy, xe máy điện...

Đồng thời chỉ ra những hành vi nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn giao thông như chạy nhảy, đùa nghịch dưới lòng đường, sang đường thiếu quan sát, đi xe đạp dàn hàng ngang, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông…

Quang cảnh buổi tuyên truyền pháp luật tại Trường tiểu học Núi Thành (Phân hiệu 4). (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Các nội dung được truyền đạt bằng phương pháp gần gũi, dễ hiểu, gắn với những tình huống thường gặp trong cuộc sống hằng ngày của các em. Thông qua trao đổi, đặt câu hỏi và giải đáp trực tiếp, cán bộ tuyên truyền của Chi đội đã giúp học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, nhận diện những nguy cơ mất an toàn và biết cách xử lý phù hợp khi tham gia giao thông.

Hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Chi đội Kiểm ngư số 3 đối với công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thế hệ trẻ; góp phần lan tỏa hình ảnh người cán bộ Kiểm ngư gần gũi, trách nhiệm, vì cuộc sống bình yên và sự phát triển của cộng đồng.