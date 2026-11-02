Đà Nẵng: Chi cho đầu tư phát triển tăng

Theo Thống kê Đà Nẵng, trong 10 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa gần 69.000 tỷ đồng, chiếm gần 93% tổng thu và tăng 71%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu hơn 4.300 tỷ đồng, chiếm gần 6% và tăng hơn 14%. Ngược lại, thu khác đạt hơn 1.000 tỷ đồng, giảm 40%; thu viện trợ đạt 16,5 tỷ đồng, giảm 20,2%.

Đến hết tháng 10/2026, dự án Tuyến đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao Đà Nẵng) đã đạt 40% khối lượng, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2026..

Phân theo cấp ngân sách, thu ngân sách trung ương đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng gần 70% so cùng kỳ năm trước; thu ngân sách địa phương đạt gần 57.000 tỷ đồng, tăng gần 60%. Trong cơ cấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ngân sách trung ương chiếm 23,3%; ngân sách địa phương 76,7% tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố.

Thống kê Đà Nẵng cũng cho biết, xét theo các khoản thu nội địa chủ yếu, các khoản thu về nhà, đất đạt gần 27.500 tỷ đồng, chiếm hơn 37% tổng thu ngân sách và tăng tới 350,9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản thu có quy mô lớn nhất trong các khoản thu nội địa và đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của tổng thu ngân sách.

Bên cạnh đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh gần 21.000 tỷ đồng, tăng 46,2%; thu từ doanh nghiệp FDTi hơn 8.5000 tỷ đồng, tăng 31,4%; thu từ doanh nghiệp nhà nước gần 2.500 tỷ đồng, tăng 14,5%, tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng thu nội địa. Ngược lại, thu lệ phí trước bạ giảm 9,7%; thuế bảo vệ môi trường giảm 61,1%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác giảm 55,3%; thuế thu nhập cá nhân giảm 23,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giảm 5,7%.

“Nhìn chung, tăng trưởng thu ngân sách của TP Đà Nẵng trong 10 tháng năm 2026 chủ yếu được thúc đẩy bởi các khoản thu về nhà, đất và các khu vực doanh nghiệp; trong khi một số khoản thu khác suy giảm đáng kể”, Thống kê Đà Nẵng nhận định.

Về chi ngân sách, cơ quan này cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ 10 tháng năm 2026 đạt gần 64.000 tỷ đồng, tăng gần 3% so cùng kỳ 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển gần 25.000 tỷ đồng, chiếm gần 39% tổng chi và tăng hơn 51%; chi thường xuyên hơn 39.000 tỷ đồng, chiếm 61% và giảm gần 15%...

“Cơ cấu chi có sự chuyển dịch rõ nét trong 10 tháng năm 2026 khi tỷ trọng chi đầu tư phát triển tăng từ 26,3% lên gần 39%, còn chi thường xuyên giảm từ 73,5% xuống 61%. Điều này phản ánh sự điều chỉnh cơ cấu chi theo hướng tăng cường nguồn lực cho đầu tư phát triển và kiểm soát chi thường xuyên”, Thống kê Đà Nẵng cho biết.

Cơ quan này khuyến nghị, những tháng cuối năm, TP Đà Nẵng cần tiếp tục theo dõi sát tiến độ thực hiện các khoản thu lớn, tăng cường quản lý thu và chống thất thu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, bảo đảm kinh phí cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.