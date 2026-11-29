Lực lượng chức năng phường Tam Kỳ đưa thùng phiếu đến người dân khối phố Tứ Bàn để bỏ phiếu. Ảnh: TK.

Sáng 29/11, ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng cho biết, mưa lớn kéo dài kết hợp nước sông Bàn Thạch dâng cao khiến tổ dân phố Tứ Bàn bị ngập từ chiều tối 28/11.

Theo kế hoạch của UBND phường Tam Kỳ, sáng nay, 21 tổ dân phố trên địa bàn phường Tam Kỳ đồng loạt tổ chức bỏ phiếu bầu Tổ trưởng tổ dân phố. Tuy nhiên, do gần 100 hộ dân tại tổ dân phố Tứ Bàn đang bị ngập lụt, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, UBND phường đã bố trí lực lượng chèo ghe, mang thùng phiếu đến tận nhà để người dân thực hiện quyền bầu cử.

Ông Đỗ Văn Minh cho biết, phương án này nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để bà con tham gia bỏ phiếu trong điều kiện đường sá bị ngập sâu.

Trước đó, trong đêm 28/11, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ đã có mặt tại khu vực ngập lụt, hỗ trợ người dân kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; riêng khu vực phía Nam thành phố có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ 3 giờ ngày 28/11 đến 3 giờ ngày 29/11 tại khu vực phía Bắc phổ biến 30-70mm; một số nơi có lượng mưa lớn như Bà Nà 128mm, Hội An 100mm. Khu vực phía Nam phổ biến 100-200mm, một số nơi mưa đặc biệt lớn như Trà Cót 401,6mm, Tam Trà 431,8mm và Xuân Bình 410mm.

Dự báo, từ sáng sớm 29/11 đến sáng 30/11, các xã, phường phía Đông Bắc TP Đà Nẵng có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm.

Tại các xã, phường vùng núi Tây Bắc, lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực phía Nam thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 300mm.