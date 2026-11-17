UBND Tp. Đà Nẵng đã ra Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 chấp thuận Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do.

Trước đó, ngày 19/10/2026, UBND Tp. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 4785/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7. Khu chức năng này nằm trên địa bàn xã Hòa Vang rộng 276 được định hướng phát triển thành khu sản xuất, logistics, công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với quy hoạch Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Bản đồ 7 vị trí thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 5202/QĐ-UBND ngày 12/11/2026, tổng vốn đầu tư dự án là 3.525 tỷ đồng, tương đương khoảng 132,894 triệu USD. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động dự kiến 2.820 tỷ đồng, chiếm 80%, từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án tập trung đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Đối với tiến độ triển khai: Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục theo quy định, dự kiến từ quý IV-2026 đến quý IV-2027. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch thực hiện từ quý I-2027 đến quý III-2029.

Giai đoạn xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành dự kiến từ quý IV-2027 đến quý I-2032. Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý IV-2028.

Nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư chiến lược theo quy định.