Đà Nẵng chấp thuận dự án tại vị trí số 6 Khu thương mại tự do, vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng

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Dự án có tên thương mại đề xuất là Khu Thương mại - Dịch vụ quốc tế (International Commercial & Service Gateway), với thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam, có trụ sở chính tại tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, số 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Dự án được triển khai tại xã Bà Nà với quy mô sử dụng đất khoảng 154ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 3.354,8 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 800 tỷ đồng (đã hoàn thành góp vốn, tương đương 23,85% tổng vốn) và vốn huy động từ các tổ chức tín dụng cùng các nguồn hợp pháp khác hơn 2.554 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án được phân kỳ đầu tư từ năm 2026 đến 2030. Cụ thể, trong năm 2026, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch, khảo sát và triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, lâm nghiệp.

Năm 2027, dự án tiếp tục giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đất rừng và khởi công hạ tầng trên phần diện tích đủ điều kiện; tiếp đó đẩy mạnh san nền, xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật chính vào năm 2028.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào khai thác, đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào quý IV/2029, trước khi tiến hành quyết toán các hạng mục công trình vào năm 2030.

Đặc biệt, theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội, dự án được xem xét áp dụng chính sách miễn toàn bộ tiền thuê đất và thuê đất có mặt nước cho cả thời hạn thuê, tạo động lực mạnh mẽ để thu hút nguồn lực đầu tư chiến lược.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ và mục tiêu quy hoạch; đồng thời bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống Khu thương mại tự do thông minh của thành phố.