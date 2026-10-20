Đà Nẵng chấp thuận dự án khu chức năng 276 ha tại Khu thương mại tự do

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 4785/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án có quy mô khoảng 276 ha, nằm trên địa bàn xã Hòa Vang, với tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng. Mục tiêu hoạt động của dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo định hướng, khu chức năng tại vị trí số 7 được phát triển thành khu sản xuất, logistics, công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo kế hoạch dự kiến, giai đoạn xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác, vận hành kéo dài từ quý IV/2027 đến quý I/2032. Các hạng mục triển khai trong giai đoạn này gồm san lấp mặt bằng và phát triển hạ tầng. Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý IV/2028.

Dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 259/2025/QH15, cùng các quy định pháp luật có liên quan về đất đai.

Trước đó, TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH FTZ KITA TRUNGNAM là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án vị trí số 6 có quy mô khoảng 154 ha, nằm trên địa bàn xã Bà Nà, với tổng vốn đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng. Dự án hướng đến đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.