Đà Nẵng chấp thuận dự án hạ tầng khu chức năng 154ha tại FTZ, vốn hơn 3.354 tỷ đồng

Theo quyết định ban hành ngày 13/10, nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam. Dự án được triển khai tại xã Bà Nà, TP Đà Nẵng, với mục tiêu đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng nằm trên đường Hoàng Văn Thái đoạn qua xã Bà Nà. Ảnh: Tăng Trung Kiên.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.354 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng, phần vốn huy động hơn 2.554 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất.

Theo kế hoạch sơ bộ, trong năm 2026, nhà đầu tư sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển khai công tác quy hoạch, khảo sát, đo đạc và chuẩn bị giải phóng mặt bằng.

Sang năm 2027, dự án tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đất rừng và khởi công xây dựng hạ tầng tại những khu vực đủ điều kiện.

Năm 2028, trọng tâm triển khai là san nền, xây dựng hệ thống giao thông và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chính. Đến năm 2029, nhà đầu tư dự kiến tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, từng bước đưa các khu vực đủ điều kiện vào khai thác, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý IV/2029.