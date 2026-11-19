Theo Quyết định số 5290/QĐ-UBND do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ký, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư cấp lần đầu đối với dự án Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi.

Với sự xuất hiện của các dự án có quy mô hàng trăm ha, tổng vốn đầu tư từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng, Đà Nẵng đang ghi nhận thêm nhiều kế hoạch phát triển khu đô thị mới. (Ảnh: Hoàng Huy).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 9.906 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 326,7 ha, triển khai tại xã Bà Nà và xã Hòa Vang. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Theo định hướng, dự án được đầu tư xây dựng thành khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan và các công trình dịch vụ, tiện ích.

Các hạng mục chính gồm sân golf, nhà ở thương mại, công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch và lưu trú. Các sản phẩm được phát triển để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định. Ngoài ra, dự án còn đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức thực hiện xây dựng nhà ở và công trình.

Về cơ cấu sản phẩm, Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi dự kiến có khoảng 1.052 căn nhà ở riêng với tổng diện tích sàn khoảng 346.678 m² và 6.004 căn hộ chung cư, tổng diện tích sàn khoảng 461.815 m².

Quy mô dân số thường trú dự kiến khoảng 16.020 người. Trong đó, giai đoạn đầu đến năm 2030 khoảng 4.560 người và giai đoạn dài hạn sau năm 2030 khoảng 11.460 người.

Theo tiến độ dự kiến, dự án bắt đầu xây dựng từ quý IV/2027, hoàn thành vào quý IV/2032 và chính thức đưa vào vận hành, khai thác, kinh doanh từ thời điểm này.

Bên cạnh Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi, thị trường bất động sản Đà Nẵng cũng ghi nhận những chuyển động đáng chú ý tại một số dự án đô thị quy mô lớn.

Ngày 17/11 vừa qua, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ tái khởi động Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước. Dự án có quy mô khoảng 170 ha, nằm tại khu vực ven vịnh Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng.

Đây là dự án đã trải qua nhiều năm gián đoạn. Việc tái khởi động được kỳ vọng tạo tiền đề tháo gỡ các vướng mắc, tiếp tục triển khai dự án theo quy định, qua đó bổ sung một khu đô thị quy mô lớn vào không gian phát triển ven vịnh Đà Nẵng.

Trước đó, trong tháng 10/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành.

Liên danh Geleximco Phố Hiến và Đầu tư Tổng hợp Hà Nội được lựa chọn thực hiện dự án có quy mô gần 296 ha, tổng vốn đầu tư 17.785 tỷ đồng. Đáng chú ý, Geleximco Phố Hiến là doanh nghiệp mới thành lập đầu năm 2025.

Một dự án khác cũng đã hoàn tất bước lựa chọn nhà đầu tư là Khu đô thị Chu Lai. Theo kết quả được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phê duyệt, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, doanh nghiệp thành viên thuộc THACO, là đơn vị trúng thầu.

Dự án có diện tích khoảng 188,56 ha, quy mô dân số dự kiến 27.500 người, tổng vốn đầu tư hơn 18.854 tỷ đồng. Trước đó, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Với sự xuất hiện của các dự án có quy mô hàng trăm ha, tổng vốn đầu tư từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng, Đà Nẵng đang ghi nhận thêm nhiều kế hoạch phát triển khu đô thị mới, trải rộng từ khu vực Tây Bắc, ven vịnh đến khu vực phía Nam thành phố.