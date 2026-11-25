Một phối cảnh Dự án khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. TV.

Theo Quyết định số 259/QĐ-KTM ngày 25/11, dự án do Công ty cổ phần Indusvalley Chu Lai làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Tam Anh, TP Đà Nẵng, với quy mô 238,11 ha.

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.479 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 495,8 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động 1.983,2 tỷ đồng, chiếm 80%. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư lần đầu.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh bất động sản công nghiệp, dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải.

Theo kế hoạch, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành là 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Trong đó, từ quý IV/2026 đến quý I/2027, nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đầu tư, môi trường, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và đất đai.

Giai đoạn từ quý I/2027 đến quý I/2030, dự án triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất và bàn giao mặt bằng. Từ quý II/2027 đến quý II/2031, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng, đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành. Dự kiến, dự án bắt đầu thu hút đầu tư từ quý III/2027.

Ban Quản lý KKTM Chu Lai yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đồng thời, bố trí quỹ đất phục vụ nhà lưu trú công nhân, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng và đáp ứng yêu cầu về hạ tầng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy trước khi đưa dự án vào hoạt động.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND xã Tam Anh có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng các nội dung được chấp thuận.