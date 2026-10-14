Đà Nẵng chấp thuận đầu tư hơn 3.354 tỷ đồng vào vị trí số 6 Khu thương mại tự do

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam, dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tên thương mại là Khu Thương mại - Dịch vụ quốc tế (International Commercial & Service Gateway).

Quy mô dự án khoảng 154 ha nằm tại xã Bà Nà TP Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.354 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 800 tỷ đồng (chiếm gần 24%), vốn huy động hơn 2.554 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, với các hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng, cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng, cho thuê công trình thương mại, dịch vụ trong Khu thương mại tự do.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng nằm trên đường Hoàng Văn Thái đoạn qua xã Bà Nà. Ảnh: Tăng Trung Kiên.

Theo tiến độ, trong vòng 5 năm từ ngày Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động, khai thác vận hành.

Cụ thể: trong năm 2026 triển khai quy hoạch, khảo sát, đo đạc, giải phóng mặt bằng. Năm 2027 tiếp tục giải phóng mặt bằng, khởi công, triển khai hạ tầng trên phần diện tích đủ điều kiện.

Năm 2028 tập trung san nền, giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật chính. Năm 2029 tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, đưa từng phần đủ điều kiện vào khai thác và tăng cường thu hút nhà đầu tư thứ cấp, nghiệm thu và hoàn thành toàn bộ dự án vào quý IV/2029. Năm 2030 quyết toán các hạng mục xây dựng công trình

Dự án được áp dụng Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, xem xét áp dụng miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước cho cả thời hạn thuê, trừ dự án xây dựng nhà ở và dự án trên đất thương mại, dịch vụ.

Việc xác định cụ thể diện tích đất được hưởng ưu đãi, mức ưu đãi, thời gian hưởng ưu đãi và các điều kiện áp dụng được thực hiện tại thời điểm nhà đầu tư thực hiện thủ tục về đất đai, trên cơ sở loại đất, mục đích sử dụng đất, hình thức sử dụng đất và điều kiện thực tế của dự án.

Nhà đầu tư chỉ được hưởng ưu đãi đầu tư khi triển khai thực hiện dự án đúng nội dung Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng và các đơn vị liên quan bảo đảm triển khai dự án phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, khẩn trương hoàn chỉnh và đẩy nhanh tiến độ quy trình, hồ sơ thủ tục, sớm khởi công dự án.

Vị trí số 6 Khu thương mại tự do (Khu Thương mại Dịch vụ quốc tế - International Commercial & Service Gateway). Ảnh: Nguyễn Tú.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam thực hiện đúng cam kết, bảo đảm năng lực tài chính, kinh nghiệm trong suốt quá trình triển khai dự án; đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo việc kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống Khu thương mại tự do thông minh của Ban quản lý Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng.

Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện theo đăng ký của nhà đầu tư chiến lược hoặc vi phạm cam kết sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật như chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi đất, thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và không được bồi thường các chi phí đã thực hiện.