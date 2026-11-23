Phối cảnh dự án Nhà máy Arbin Energy Đà Nẵng. Ảnh: Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cung cấp

Dự án được triển khai trên diện tích 53.399m2 tại Khu công nghệ cao (phường Liên Chiểu), thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong cơ cấu nguồn vốn, vốn góp của nhà đầu tư đạt 886,38 tỷ đồng (tương đương 34 triệu USD, chiếm 29,06% tổng vốn), phần còn lại 2.163,81 tỷ đồng (tương đương 83 triệu USD) là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng. Suất vốn đầu tư của dự án đạt tối thiểu 21,9 triệu USD/ha.

Về mục tiêu và quy mô sản xuất, nhà máy tập trung vào hai nhóm sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển: sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) quy mô lưới điện với công suất thiết kế 5.000 container (tương đương 5GWh)/năm; sản xuất thiết bị kiểm tra pin (500 sản phẩm/năm) và thiết bị phục vụ sản xuất pin (800 sản phẩm/năm).

Toàn bộ dây chuyền ứng dụng công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến, công nghệ chế tạo thiết bị điều khiển, biến đổi điện tử công suất hiệu năng cao và thiết bị đo lường tiên tiến thuộc danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển.

Theo lộ trình triển khai, dự án dự kiến khởi công xây dựng vào quý IV/2026. Nhà xưởng 1 sẽ hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị trong quý II/2028 và chính thức đi vào vận hành từ quý III/2028 với công suất khởi điểm đạt 100 - 300 container BESS/năm cùng toàn bộ công suất mảng thiết bị kiểm tra, sản xuất pin.

Việc thu hút thành công dự án của Công ty TNHH Arbin Energy tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Khu công nghệ cao Đà Nẵng đối với các dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng sạch và công nghệ lưu trữ tiên tiến.

Lũy kế đến nay, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút 14 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 830,5 triệu USD.