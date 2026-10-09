Đà Nẵng chấp thuận đầu tư dự án khu công nghiệp WHA, tổng vốn 105 triệu USD

Theo quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd (Thái Lan). Dự án có quy mô 400ha, địa điểm thực hiện tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương. Tổng vốn đầu tư dự án 2.709 tỷ đồng, tương đương 105 triệu USD.

Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư 459,24 tỷ đồng, chiếm 16,95% tổng vốn đầu tư; vốn huy động 2.249,76 tỷ đồng, chiếm 83,05%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý II/2026 đến quý IV/2027; công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2031.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 với quy mô 200ha, từ quý IV/2027 đến quý IV/2030; giai đoạn 2 với quy mô 200ha, từ quý I/2031 đến quý I/2034.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Tiến độ huy động vốn dự kiến từ quý III/2028 đến quý III/2030.

UBND thành phố giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo nội dung được chấp thuận, quy hoạch được duyệt và quy định của pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ được chấp thuận; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, bố trí quỹ đất dành cho nhà lưu trú công nhân, các công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ người lao động phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.