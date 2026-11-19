BRG Danang Golf Resort-một trong 5 sân golf lớn ở Đà Nẵng đã và đang thu hút nhiều golf thủ tranh tài ở các giải golf quốc tế. Ảnh Ngô Anh Văn.

Ngày 18/11/2026, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5290/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi, thuộc địa bàn các xã Bà Nà và xã Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 5290/QĐ-UBND, Dự án sẽ được triển khai trên diện tích hơn 326,7 ha nằm ở phía Tây thành phố có tổng vốn gần 9.906 tỷ đồng, quy mô dân số thường trú dự kiến 16.020 người. Trong đó giai đoạn đầu đến năm 2030 khoảng 4.560 người; giai đoạn dài hạn sau năm 2030 khoảng 11.460 người. Dân số quy đổi khoảng 1.827 người.

Dự án này sẽ xây dựng một khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan môi trường và các công trình dịch vụ, tiện ích đi kèm tại khu vực. Cụ thể, các hạng mục đầu tư gồm sân golf, nhà ở thương mại, công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định pháp luật; đồng thời đầu tư hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho các tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng… dự kiến bố trí khoảng 1.052 căn nhà ở riêng, tổng diện tích sàn khoảng 346.678m2 và 6.004 căn hộ chung cư, tổng diện tích sàn khoảng 461.815m2.

Theo kế hoạch, dự án bắt đầu xây dựng từ quý 4/2027, và dự kiến đưa vào vận hành, khai thác, kinh doanh chính thức từ quý 4/2032. Hiện TP. Đà Nẵng đang thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Được biết, thành phố Đà Nẵng sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ, hiện có 5 sân golf lớn với đầy đủ tiện nghi đang hoạt động, bao gồm: BRG Danang Golf Resort,Ba Na Hills Golf Club, Montgomerie Links Golf Club, Hoiana Shores Golf Club, Vinpearl Golf Nam Hội An. Đây là những điểm đến lý tưởng cho những người đam mê bộ môn thể thao quý tộc này.

Trong thời gian sắp tới, Dự án Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi được xây dựng, sẽ có thêm 1 sân golf hiện đại trên địa bàn các xã Bà Nà và xã Hoà Vang cùng với 5 sân golf hiện hữu, kỳ vọng Đà Nẵng sẽ đem đến thêm nhiều thử thách mới lạ cùng trải nghiệm độc đáo cho các golf thủ, góp phần thu hút thêm lượng lớn khách du lịch cao cấp đến thành phố.