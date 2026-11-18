Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi có tổng diện tích sử dụng đất gần 327ha nằm ở khu vực phía Tây xã Bà Nà và xã Hòa Vang

Khu đô thị Tây Bắc sườn đồi có tổng diện tích sử dụng đất gần 327ha, hướng tới xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh, đồng bộ gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan, sân golf, nhà ở thương mại cùng các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch và lưu trú.

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 1.052 căn nhà ở riêng lẻ (biệt thự, nhà liền kề) và khoảng 6.004 căn hộ chung cư. Quy mô dân số thường trú dự kiến khoảng 16.020 người (trong đó giai đoạn đầu đến năm 2030 khoảng 4.560 người; dài hạn sau năm 2030 khoảng 11.460 người) và dân số quy đổi khoảng 1.827 người.

Theo tiến độ được phê duyệt, dự án triển khai chuẩn bị đầu tư và huy động vốn từ quý 4-2026; khởi công xây dựng cơ bản từ quý 4-2027, hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào vận hành, khai thác kinh doanh chính thức từ quý 4-2032.