Đà Nẵng: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp WHA hơn 2.700 tỷ đồng

Theo Quyết định, nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd. Dự án có quy mô 400 ha, địa điểm thực hiện tại xã Thăng Bình và xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng.

Tổng vốn đầu tư dự án là 2.709 tỷ đồng (tương đương 105 triệu USD). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 459,24 tỷ đồng, chiếm 16,95% tổng vốn đầu tư; vốn huy động là 2.249,76 tỷ đồng, chiếm 83,05%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo phương án phát triển khu công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đà Nẵng có 40 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 13.148 ha.

Về tiến độ thực hiện, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý II/2026 đến quý IV/2027; công tác giải phóng và bàn giao mặt bằng dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2031.

Dự án được triển khai theo 2 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 với quy mô 200 ha, thực hiện từ quý IV/2027 đến quý IV/2030; giai đoạn 2 với quy mô 200 ha, từ quý I/2031 đến quý I/2034.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành là 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Tiến độ huy động vốn dự kiến từ quý III/2028 đến quý III/2030.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án, bảo đảm tuân thủ nội dung được chấp thuận, quy hoạch được duyệt và quy định pháp luật.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm và tiến độ được chấp thuận; tuân thủ các quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, dự án phải bố trí quỹ đất dành cho nhà lưu trú công nhân, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng phục vụ người lao động, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Quyết định số 773/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó các phương án phát triển khu công nghiệp (KCN), Khu Thương mại tự do, cụm công nghiệp (CCN) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm có: 01 Khu công nghệ cao (1.710 ha), 40 khu công nghiệp (tổng diện tích khoảng 13.148 ha, trong đó có 19 khu nằm trong Khu kinh tế mở Chu Lai, 23 KCN đã thành lập); 115 cụm công nghiệp (tổng diện tích khoảng 5.000 ha, 63 CCN đã có quyết định thành lập và đang hoạt động).