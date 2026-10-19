Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng 3.525 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do

Thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương dự án đầu tư vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng, quy mô khoảng 276 ha, với thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.

Mục tiêu hoạt động của dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, bao gồm đầu tư, xây dựng, quản lý, điều hành và kinh doanh kết cấu hạ tầng.

Theo định hướng, khu vực này sẽ được phát triển thành khu sản xuất, logistics, khu công nghệ số, công nghệ thông tin và các hoạt động phù hợp với định hướng phát triển Khu thương mại tự do Đà Nẵng cũng như quy hoạch đã được phê duyệt.

Về tiến độ triển khai, công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện thủ tục dự kiến thực hiện từ quý IV/2026 đến quý IV/2027. Giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến diễn ra từ quý I/2027 đến quý III/2029.

Việc xây dựng cơ bản, san lấp mặt bằng, phát triển hạ tầng để đưa công trình vào vận hành dự kiến từ quý IV/2027 đến quý I/2032. Hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý IV/2028.

Dự án được xem xét áp dụng chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 6 Điều 1 Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và các quy định pháp luật về đất đai có liên quan.

Việc xác định mức và thời gian hưởng ưu đãi sẽ thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giải quyết thủ tục đất đai. Nhà đầu tư phải triển khai dự án theo đúng quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để được hưởng ưu đãi, đồng thời thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với diện tích đất không thuộc diện ưu đãi.