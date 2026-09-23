Đà Nẵng chấn chỉnh, đẩy nhanh xử lý hồ sơ khoáng sản theo phương châm 6 rõ

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu rõ: kết quả kiểm tra cho thấy tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong lĩnh vực khoáng sản của Sở Nông nghiệp và Môi trường còn chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn chưa bảo đảm thời gian theo quy định, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết hồ sơ, tình hình giải ngân đầu tư công và phát triển KT-XH của thành phố.

Các đơn vị khai thác khoáng sản kiến nghị thành phố đẩy nhanh tốc độ giải quyết các vướng mắc để đưa các mỏ vào khai thác sau khi trúng đấu giá.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra 71 dự án, gồm 26 dự án đấu giá mỏ và 45 dự án khác. Trong đó, 31/71 dự án xử lý đúng và sớm hơn thời hạn, trong khi 40/71 dự án trễ hạn, chiếm 56,3%. Đối với các dự án đấu giá mỏ, cơ quan chức năng kiểm tra 26/44 dự án, có 8/26 dự án có hồ sơ đúng hạn, còn 18 dự án trễ hạn, chiếm 69,2%, với số ngày trễ hạn trung bình 47 ngày.

Với các dự án khoáng sản khác, kết quả kiểm tra cho thấy 9/12 hồ sơ đóng cửa mỏ phải hoàn thiện lại, trong đó 9 hồ sơ trễ hạn; 20/27 dự án thu hồi khoáng sản phải hoàn thiện lại hồ sơ, với 11 hồ sơ trễ hạn; cả 4 hồ sơ cấp đổi, gia hạn đều trễ hạn. "Qua kiểm tra cho thấy mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết hồ sơ chưa tốt. Một số hồ sơ trễ so với thời hạn 7 ngày làm việc mà Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu lấy ý kiến, làm chậm quá trình xử lý hồ sơ", văn bản nêu.

Để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan nghiêm túc rà soát, kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trường hợp hồ sơ chậm, muộn. Đồng thời có giải pháp bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng thời hạn trong tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở trong thời gian tới.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản, Sở Công thương có nhiệm vụ rà soát, phân loại, đề xuất giải pháp hoàn thành 48 hồ sơ đang giải quyết trong lĩnh vực khoáng sản; xây dựng kế hoạch, lộ trình và phân công cụ thể lãnh đạo, phòng chuyên môn, công chức phụ trách từng hồ sơ, gắn trách nhiệm của người được giao xử lý với tiến độ và chất lượng giải quyết. Cùng với đó, thường xuyên cập nhật các hồ sơ sắp đến hạn, có nguy cơ quá hạn để kịp thời xử lý.

Quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong từng khâu, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn. Đặc biệt, tổ chức, hướng dẫn doanh nghiệp sớm đưa vào hoạt động đối với 43 dự án đấu giá mỏ chưa hoàn thành việc cấp phép; tập trung phân loại và hướng dẫn theo từng bước, trình tự của từng dự án.