Đà Nẵng chấn chỉnh đào xới vỉa hè, bảo đảm an toàn sinh hoạt cho người dân

Thi công vỉa hè đường Phạm Kiệt, phường Ngũ Hành Sơn, một trong những tuyến đường người dân phản ánh thi công chậm. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án kiểm tra, rà soát toàn bộ tuyến đường, hạng mục vỉa hè thuộc phạm vi dự án đang tổ chức thi công.

Đối với các vị trí thi công kéo dài, chậm hoàn trả mặt bằng, đào xới nhưng chưa hoàn thiện hoặc đã thi công nhưng chất lượng chưa bảo đảm, sở yêu cầu nhà thầu khẩn trương khắc phục; tổ chức thi công cuốn chiếu, hoàn thiện dứt điểm từng đoạn, từng khu vực và kịp thời hoàn trả mặt bằng, không để việc thi công kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và mỹ quan đô thị.

Đồng thời, rà soát các vị trí có cây xanh hiện hữu trong phạm vi thi công, nhất là những khu vực thực hiện hạ cốt, thay đổi cao độ hoặc kết cấu vỉa hè; kiểm tra, đánh giá ảnh hưởng của việc thi công đến hệ thống rễ và độ ổn định của cây.

Đặc biệt, nhà thầu phải có biện pháp bảo vệ cây xanh, hạn chế tối đa việc xâm phạm, ảnh hưởng đến hệ thống rễ; không tự ý chặt hạ, dịch chuyển cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận theo quy định.

Đối với các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cây xanh, phải kịp thời kiểm tra, phối hợp với đơn vị chuyên môn đánh giá và có giải pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, nhất là trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp chậm tiến độ, chất lượng thi công không bảo đảm hoặc phát sinh tồn tại, bất cập trong quá trình thi công.

Trường hợp xác định có tồn tại, hạn chế, cần làm rõ trách nhiệm của nhà thầu, đơn vị tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan; kịp thời yêu cầu khắc phục và xử lý theo hợp đồng, quy định có liên quan.

Ngoài ra, các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thi công, đặc biệt tại những vị trí có nguy cơ sụt lún, đọng nước, ảnh hưởng cây xanh và khu vực có mật độ người dân qua lại cao.

Đồng thời, bảo đảm đầy đủ rào chắn, biển báo, lối đi tạm và các điều kiện an toàn trong suốt quá trình thi công; tổ chức thi công cuốn chiếu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

UBND các xã, phường được đề nghị tăng cường kiểm tra, theo dõi tình hình thi công các công trình, hạng mục vỉa hè trên địa bàn; kịp thời phản ánh, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các trường hợp thi công kéo dài, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, thoát nước và an toàn cây xanh.