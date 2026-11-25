Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang (ngồi giữa) cùng các đại biểu tiếp xúc với cử tri. Ảnh: T.CÔNG

Tiếp xúc với cử tri gồm các đại biểu Quốc hội: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần HTV Giải pháp và Blockchain, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Chánh Văn phòng Thành ủy Phan Văn Bình, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (bìa trái) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Nhiều kiến nghị sát sườn về đời sống, an sinh

Theo thông tin tại hội nghị, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI thông qua 38 luật và 18 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nhiều đạo luật tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cùng các quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, việc nhanh chóng đưa các quyết sách này vào thực tiễn địa bàn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cử tri phản ánh nhiều hộ trong diện giải tỏa gặp khó khăn tài chính khi nhận đất làm nhà mới. Ảnh: T.CÔNG

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp, cử tri các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân phản ánh nhiều vấn đề dân sinh tại cơ sở. Về đất đai và tái định cư, cử tri phản ánh giá đất tái định cư theo quy định mới ở mức cao, trong khi mức bồi thường nhà cửa, đất đai còn thấp khiến nhiều hộ giải tỏa gặp khó khăn tài chính khi nhận đất làm nhà mới.

Cử tri kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong xét bố trí tái định cư đối với đất ở, đất vườn có nguồn gốc sử dụng từ lâu; đồng thời có cơ chế hỗ trợ sửa chữa nhà xuống cấp hoặc giải quyết thuê, mua nhà ở xã hội cho các hộ có nhà xây dựng trên đất nông nghiệp trước đây.

Liên quan đến an sinh xã hội, cử tri đề nghị Trung ương có giải pháp kiểm soát giá cả hàng hóa thiết yếu, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục công lập; mở rộng chính sách trợ cấp, bảo hiểm y tế cho người cao tuổi không có lương hưu và người lao động thu nhập thấp.

Nhiều vấn đề sát với đời sống, an sinh xã hội được cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: T.CÔNG

Cử tri kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú theo hướng tạo cơ chế cấp thẻ cư trú cho trường hợp đặc biệt có quan hệ thân nhân ruột thịt là trẻ em mang quốc tịch nước ngoài có cha là công dân Việt Nam đã mất, được ông bà nội đón về Việt Nam nuôi dưỡng nhằm bảo đảm quyền lợi tham gia bảo hiểm y tế và đồng bộ dữ liệu học tập cho trẻ.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị Quốc hội siết chặt hành lang pháp lý, tăng cường giám sát để ngăn chặn tình trạng lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân trên không gian mạng; đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố mở rộng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại khu dân cư và kiến nghị thành phố quan tâm nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng ở cơ sở.

Các ý kiến của cử tri được lãnh đạo UBND thành phố và đại diện các sở, ngành trao đổi, giải đáp trực tiếp tại hội nghị.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Phát biểu trao đổi và kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, phản ánh trúng những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thông tin thêm với cử tri, Bí thư Thành ủy cho biết, với các văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng luật chỉ quy định những vấn đề khung, mang tính kiến tạo, giao quyền chủ động cho Chính phủ và địa phương nhằm rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chức năng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những đạo luật sát sườn với đời sống như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản... để người dân và doanh nghiệp sớm nắm bắt, vận dụng.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: T.CÔNG

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết năm 2026 là năm bản lề vận hành bộ máy sau hợp nhất và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thành phố nỗ lực duy trì đà tăng trưởng tích cực, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 11% trở lên; hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và tháo gỡ được khoảng 98% trong tổng số hơn 2.000 dự án tồn đọng, giúp nhiều dự án lớn tái khởi động.

Thành phố cũng đang khẩn trương chuẩn bị công bố Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 gắn với xúc tiến đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: T.CÔNG

Nhấn mạnh định hướng phát triển khu vực phía bắc thành phố (gồm các phường: Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân) trở thành trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, cảng biển và logistics, dịch vụ và đô thị, Bí thư Thành ủy khẳng định quan điểm phát triển hạ tầng, công nghiệp phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân, công nhân và người lao động.

Để giải quyết những bức xúc cử tri nêu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm 4 nhóm vấn đề trọng tâm: rà soát toàn diện các dự án kéo dài, chấm dứt tình trạng "quy hoạch treo" khiến người dân không thể sửa chữa nhà cửa, đi lại khó khăn; thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc việc tái định cư và ổn định cuộc sống mới ít nhất phải ngang bằng hoặc hơn so với nơi ở cũ.

Việc giải tỏa, đền bù không chỉ là di dời là xong mà phải tổ chức không gian phát triển mới có hạ tầng đầy đủ và tính đến sinh kế lâu dài cho người dân. Đồng thời, thành phố rất mong người dân đồng tình, ủng hộ các chủ trương, dự án lớn của thành phố.

Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: T.CÔNG

Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương rà soát xử lý dứt điểm các điểm ngập úng, đường xuống cấp, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp và công trường thi công; ưu tiên đầu tư trường lớp, không gian sinh hoạt cộng đồng và nhà ở công nhân tại khu vực đô thị hóa nhanh như Hòa Khánh và Liên Chiểu; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật hành chính, giải quyết hồ sơ nhanh gọn, không để người dân đi lại nhiều lần.

Bí thư Thành ủy yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền 3 phường phân loại, xử lý dứt điểm từng kiến nghị theo tinh thần việc gì làm được thì làm ngay, việc gì vướng mắc phải chỉ rõ vướng ở đâu, ai chịu trách nhiệm và hướng xử lý, tuyệt đối không trả lời chung chung.

Đồng thời, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố củng cố các kênh tiếp nhận thông tin. Các đại biểu tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề tại khu dân cư để kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.