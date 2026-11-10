Đà Nẵng: Cây đổ ngổn ngang sau cơn mưa lớn

Trong đêm 9/11 và rạng sáng 10/11, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận tình trạng cây xanh gãy đổ, biển quảng cáo hư hỏng do mưa lớn kèm gió giật mạnh. Theo ghi nhận, tại các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Mỹ An, Lê Trọng Tấn..., nhiều cây xanh bị gió quật bật gốc, ngã đổ xuống lòng đường, có trường hợp đè trúng phương tiện của người dân.

Nhiều biển quảng cáo trên tuyến đường Hồ Nghinh, Võ Văn Kiệt ...bị gió giật mạnh quật ngã.

Khoảng 0h ngày 10/11, tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), trong điều kiện mưa lớn, gió giật mạnh, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương tiện chuyên dụng, cưa cắt, thu dọn cây xanh gãy đổ, giải phóng mặt đường.

Trước đó, trong tối 9/11, nhiều cây xanh trên tuyến đường này bị gió quật bật gốc, ngã ra phần đường xe chạy; đáng chú ý, có cây đổ đè lên ô tô của người dân đang đậu đỗ bên dưới.

Một số tuyến đường tại Đà Nẵng ngổn ngang cây xanh, cành nhánh gãy đổ sau mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Cây xanh bật gốc, đổ chắn ngang vỉa hè và lòng đường Hồ Nghinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tình trạng cây xanh ngã đổ cũng xảy ra tại nhiều tuyến đường khác trên địa bàn thành phố. Ghi nhận tại đường Lê Quý Đôn (phường Hòa Cường), một cây xanh cỡ lớn bị bật gốc hoàn toàn, kéo theo mảng bê tông vỉa hè, đổ chắn ngang phần đường xe chạy.

Thân cây và cành lá chiếm gần như toàn bộ mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua khu vực, phải quay đầu chuyển hướng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt trong đêm để kiểm tra, đánh giá tình hình và triển khai phương án xử lý.

Trong đêm 9/11 và rạng sáng 10/11, một số tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Mỹ An, Lê Trọng Tấn... cũng xuất hiện tình trạng cây xanh gãy đổ, biển quảng cáo hư hỏng do mưa lớn kèm gió giật mạnh. Tại các khu vực thấp trũng như đường Nam Trân, Tôn Đức Thắng, xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ ngày 9-11/11 với lượng mưa có nơi vượt 550mm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, nắm chắc diễn biến của thiên tai; kịp thời tổ chức khắc phục hậu quả nếu có và đặc biệt phát huy tính chủ động để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Cùng với công tác ứng phó khẩn cấp, chính quyền TP Đà Nẵng đã phát đi các bản tin cảnh báo thiên tai, yêu cầu người dân đề phòng hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh trong các đợt mưa dông; khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi thời tiết cực đoan; không trú mưa, dừng đỗ phương tiện dưới các gốc cây lớn, khu vực gần trụ điện, hoặc các công trình đang thi công khi xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh.

Đại diện UBND phường An Khê cho biết, trong tối 9/11, địa bàn phường ghi nhận 3 vị trí có cây xanh ngã đổ do gió lớn. Chính quyền địa phương đã thông báo, khuyến cáo người dân chủ động tránh xa các khu vực này, không tụ tập, dừng đỗ phương tiện hoặc đến gần hiện trường để quay phim, chụp ảnh; đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và các biển cảnh báo, rào chắn nhằm phòng ngừa những sự cố đáng tiếc.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân, du khách tạm hoãn các hoạt động tham quan, trekking, hiking khi có mưa lớn, dông sét; không di chuyển qua khu vực có nguy cơ sạt lở, cây gãy đổ hoặc nước chảy xiết. Người tham gia giao thông trên bán đảo Sơn Trà cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không dừng đỗ phương tiện dưới những tán cây lớn hoặc tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo người dân, du khách du khách cần tránh di chuyển trên các tuyến đường dốc, trơn trượt, khu vực có nguy cơ sạt lở tại Bán đảo Sơn Trà.

Nhiều biển quảng cáo trên tuyến đi bộ Bạch Đằng, đường Hồ Nghinh, Võ Văn Kiệt... bị gió giật mạnh quật ngã.

Cây xanh bị mưa lớn, gió giật mạnh quật ngã, đổ ngổn ngang, chắn lối lưu thông trên đường Ngô Quyền, TP Đà Nẵng.

Bên cạnh công tác cắt tỉa cành, nhánh cây xanh trước mùa mưa bão, việc thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng cây, kịp thời xử lý những vị trí có nguy cơ mất an toàn và duy trì lực lượng ứng trực khi thời tiết cực đoan là yêu cầu cần thiết.

Trong điều kiện mưa lớn còn tiếp diễn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết, tránh trú dưới cây lớn, biển quảng cáo và các công trình có nguy cơ mất an toàn; chủ động theo dõi cảnh báo của cơ quan chức năng để bảo vệ tính mạng, tài sản.

Công an xã Trà Bồng tham gia dọn dẹp cây cối ngã đổ do mưa to, gió lớn. Ảnh: CATB

Tại TP Đà Nẵng, sáng 10/11, Công an xã Trà Leng (Đà Nẵng) và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tham gia cùng UBND xã tổ chức di dời khẩn cấp 5 hộ dân/ 23 nhân khẩu tại làng Tak Quá, thôn Trà Dơn, đến nơi an toàn.

Đây là các hộ dân sống dưới khu vực đồi có nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Việc di dời được triển khai nhằm chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hộ gia đình trước diễn biến phức tạp của thời tiết.

Ngoài ra, qua kiểm tra sơ bộ, chính quyền xã Trà Leng xác định tại một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xã, đặc biệt là tuyến ông Tuấn - ông Hành, đã xảy ra tình trạng đất, đá sạt lở tràn xuống mặt đường, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết trên địa bàn xã mưa lớn vẫn đang tiếp diễn và địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đi qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Tại Quảng Ngãi, từ tối 9 đến sáng 10/11, do không khí lạnh gây mưa to, gió lớn khiến cây xanh ngã đổ, chắn ngang nhiều tuyến đường thôn Trà Sơn và Xuân Trung. Lực lượng Công an xã Trà Bồng cùng với các lực lượng khác đã khẩn trương tham gia giải tỏa hành lang, cắt cây cưa đổ để đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.