Đà Nẵng: Cầu đã xong, sao người dân chật vật đi vòng?

Chật vật đi đường vòng, người dân Đà Nẵng mong cầu Quảng Đà sớm thông tuyến. Video: Duy Quốc.

Tại khu vực dự án cầu Quảng Đà (TP. Đà Nẵng), nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang, đường dẫn chưa hoàn thiện. Dù một phía cầu đã được đưa vào sử dụng, nhưng phần kết nối phía phường Điện Bàn Bắc vẫn còn dang dở, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Duy Quốc.

Với người dân sống gần khu vực dự án, cây cầu được kỳ vọng sẽ rút ngắn quãng đường di chuyển, tạo thuận lợi cho sinh hoạt và công việc hằng ngày. Tuy nhiên, khi đường dẫn chưa hoàn thiện, những lợi ích ấy vẫn chưa thể phát huy như mong đợi.

Ông Võ Công Mẫn - người dân phường Điện Bàn Bắc - cho biết hằng ngày ông phải đi qua khu vực này để đến nơi làm việc. Tuy nhiên, đường dẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt vào những ngày mưa, đường đất lầy lội khiến việc đi lại khó khăn, buộc ông phải đi đường vòng xa hơn.

“Khi biết có dự án xây cầu, người dân rất vui vì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn. Thế nhưng, đến nay đường dẫn phía bên này vẫn chưa hoàn thiện. Mong cầu sớm hoàn thành, thông tuyến để bà con đi lại thuận tiện, không phải đi đường vòng xa như hiện nay”, ông Mẫn chia sẻ.

Trước tình trạng một số công trình cầu đã xây dựng nhưng chưa hoàn thành đường dẫn kết nối, đầu tháng 10, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm những vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Đối với cầu Quảng Đà, Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND phường Điện Bàn Bắc cùng Ban Quản lý dự án phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng đất ở; đồng thời đẩy nhanh thi công đoạn từ cầu đến đường ĐH12, bảo đảm thông tuyến đồng bộ vào ngày 31/12.

Ngoài cầu Quảng Đà, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình còn vướng mắc về đường dẫn và kết nối giao thông. Trong đó, cầu Văn Ly, cầu Tây An 1 và cầu Tây An 2 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026; cầu Tây Giang hoàn thành trước ngày 29/3/2027.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan tăng ca, tăng kíp, tập trung nhân lực, phương tiện để bù đắp thời gian chậm tiến độ; đồng thời cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức thực hiện.