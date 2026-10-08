Đà Nẵng cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư công

Các dự án được áp dụng cơ chế “Luồng xanh” gồm toàn bộ dự án đầu tư công trọng điểm quy mô lớn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình hành động số 51-CTr/TU ngày 10-3-2026 của Thành ủy. Bên cạnh đó là các dự án đầu tư công có yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Thanh Khê (Đà Nẵng). Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Theo đó, cơ chế “Luồng xanh” áp dụng đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước cấp thành phố, cấp xã, phường, nhằm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ trực tiếp mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Danh mục thủ tục hành chính áp dụng cơ chế “Luồng xanh” gồm các thủ tục về thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng; đánh giá tác động môi trường; chuyển mục đích sử dụng đất, đất rừng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc danh mục áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, cơ quan chủ trì giải quyết có trách nhiệm rà soát, tổ chức lại quy trình xử lý và thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết so với thời hạn tối đa theo quy định.

Đồng thời, cơ quan chủ trì phải xây dựng và áp dụng quy trình xử lý nội bộ, cơ chế phối hợp riêng đối với dự án “Luồng xanh”, xác định cụ thể thời gian xử lý, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bộ phận và cá nhân có liên quan.

Đối với những công việc, nội dung có quy định thời gian tối thiểu phải thực hiện theo pháp luật hoặc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương, thời gian thực hiện các công việc, nội dung này không tính vào thời gian giải quyết để xác định mức cắt giảm theo cơ chế “Luồng xanh”.

Việc xử lý hồ sơ được thực hiện liên thông, chủ động và liên tục. Các nội dung mà pháp luật cho phép thực hiện đồng thời thì triển khai song song, hạn chế thời gian chờ đợi, việc chuyển hồ sơ qua nhiều vòng và các khoảng thời gian gián đoạn không cần thiết.

Đối với dự án đầu tư công khẩn cấp và dự án đầu tư công đặc biệt đã được pháp luật quy định cơ chế cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính riêng thì thực hiện theo cơ chế đó, không áp dụng chồng lấn cơ chế “Luồng xanh”.

Việc áp dụng cơ chế “Luồng xanh” phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, không làm thay đổi, cắt giảm hoặc bỏ qua các trình tự, thủ tục, điều kiện và thẩm quyền theo quy định.

Đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương, cơ chế “Luồng xanh” không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự và thời hạn giải quyết theo quy định mà tập trung vào điều phối, phối hợp và tổ chức thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện cơ chế “Luồng xanh”; định kỳ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo xử lý. Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, danh mục dự án và danh mục thủ tục hành chính áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, tình hình thực tế, yêu cầu phát triển của thành phố và năng lực tổ chức thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án “Luồng xanh”; xác định cụ thể tiến độ, trách nhiệm đối với từng công việc, bảo đảm phù hợp với tiến độ chung của dự án.