Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua các dự án tiền điện tử 'ma'

Công an xử lý Huỳnh Đức Vân (còn gọi là Kao Vân, 33 tuổi) cầm đầu đường dây lừa đảo cùng 7 đồng phạm. Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian qua, đơn vị liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại cho hàng nghìn nạn nhân trên cả nước.

Về phương thức hoạt động, các đối tượng tự tạo lập các đồng tiền điện tử, xây dựng website, ứng dụng và hệ thống giao dịch kèm thông tin quảng bá về công nghệ Blockchain, đội ngũ phát triển, đối tác quốc tế cùng tiềm năng tăng trưởng. Dù không có hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận thực chất, các dự án vẫn được thổi phồng như những hệ sinh thái công nghệ hiện đại có khả năng sinh lời vượt trội.

Để tạo dựng uy tín, đối tượng cầm đầu thường xây dựng hình ảnh doanh nhân thành đạt, sở hữu biệt thự, siêu xe, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện sang trọng, tổ chức hội thảo và livestream quảng bá. Đi kèm với đó là những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, thậm chí hứa hẹn cơ hội “đổi đời” chỉ sau thời gian ngắn.

Khi đã thu hút được nhà đầu tư, các đối tượng triển khai chính sách hoa hồng, thưởng giới thiệu người mới để khuyến khích lôi kéo người thân, bạn bè cùng tham gia. Dòng tiền từ người đến sau được dùng để chi trả lợi nhuận cho người đến trước, tạo vỏ bọc dự án hoạt động hiệu quả và có khả năng sinh lời thực tế. Nhờ đó, hệ thống liên tục mở rộng, thu hút ngày càng nhiều người đổ vốn vào.

Khi đã huy động được lượng tiền lớn, các đối tượng bất ngờ khóa tài khoản, ngừng giao dịch, đánh sập website, xóa các hội nhóm và cắt đứt liên lạc. Nhà đầu tư không thể rút tiền, toàn bộ tài sản đã nạp vào hệ thống đứng trước nguy cơ mất trắng.

Một trong những vụ việc điển hình là đường dây lừa đảo qua dự án tiền ảo DRK do Huỳnh Đức Vân (còn gọi là Kao Vân, 33 tuổi) cầm đầu cùng 7 đồng phạm vừa bị lực lượng chức năng xử lý.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch các tài khoản ngân hàng và xác minh hàng chục bất động sản liên quan có tổng giá trị trên 600 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án khoảng 2.000 tỷ đồng.

Vụ việc cho thấy, ẩn đằng sau những lời quảng cáo về công nghệ tiên tiến và cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn là kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản, với mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các dự án tiền điện tử, tài sản mã hóa không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không đầu tư chỉ dựa trên những lời quảng cáo, cam kết lợi nhuận hay hình ảnh giàu có của người sáng lập dự án.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị phát triển, cơ chế vận hành, nguồn tiền và tính pháp lý của dự án; đặc biệt cảnh giác trước các mô hình yêu cầu nạp tiền để hưởng lãi cố định, trả hoa hồng khi giới thiệu người mới hoặc thúc giục đầu tư trong thời gian ngắn.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lập tức dừng giao dịch, lưu giữ các thông tin, chứng từ liên quan và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, xử lý.