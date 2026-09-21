Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở

Theo bản tin lúc 9h ngày 21.9 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm dông.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 20.9 đến 7h ngày 21.9 phổ biến 10 - 60mm. Một số nơi có lượng mưa lớn như Bàn Thạch 118mm, Tam Mỹ 142mm, Hội An 74mm, Hải Vân 73mm, Nông Sơn 71mm…

Dự báo trong ngày và đêm 21.9, các xã, phường trên địa bàn TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông

Dự báo trong ngày và đêm 21.9, các xã, phường trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 30 - 70mm, có nơi trên 100mm.

Từ ngày 22.9, mưa lớn tại Đà Nẵng có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, nhiều địa phương vẫn có mưa, mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 23.9, thành phố tiếp tục có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Diễn biến mưa còn phức tạp, người dân cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết tiếp theo để chủ động ứng phó.

Mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi; ngập úng tại vùng trũng thấp và các khu đô thị. Trong thời gian xảy ra dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.