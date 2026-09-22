Đà Nẵng: Cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Trong 24 giờ qua, tại Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to

Theo bản tin lúc 9h ngày 22.9 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, tại TP. Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 7h ngày 21.9 đến 7h ngày 22.9 phổ biến 10-70mm, một số nơi có lượng mưa cao như Xuân Bình 133,8mm, Tam Kỳ 87,8mm, Trà My 95,4mm…

Dự báo trong ngày và đêm 22.9, các xã, phường trên địa bàn thành phố có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa. Riêng khu vực phía nam thành phố có mưa vừa, mưa to và dông.

Sang ngày và đêm 23.9, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong ngày và đêm 24.9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Diễn biến mưa còn phức tạp, người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động ứng phó.

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sụt lún đất và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng

Cũng theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy phát lúc 9h30 ngày 22.9, trong 6 giờ qua (từ 3h đến 9h ngày 22.9), nhiều khu vực trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Đầu mối hồ Phú Ninh 63,8mm; Câu Lâu 56,6mm; Núi Thành 58,2mm; Tam Kỳ 52,8mm; Tiên Phong 52,6mm; Bình Dương 50,8mm; Hội An 50,4mm; Kỳ Phú 54mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP. Đà Nẵng đã đạt trạng thái gần bão hòa, với độ ẩm trên 80%. Trong 6 giờ tới, thành phố tiếp tục có mưa, rải rác có nơi mưa to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 5-30mm, có nơi trên 50mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên các sườn dốc và sụt lún đất tại một số xã, phường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Đồng thời, có nguy cơ làm hư hỏng, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Trước diễn biến mưa lớn còn kéo dài, cơ quan chức năng lưu ý người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, sông suối khi mưa lớn; đồng thời đề phòng nguy cơ sạt lở tại các khu vực đồi núi, sườn dốc.